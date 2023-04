Adolfo Gaich selló el éxito de Hellas Verona sobre Sassuolo

El Verona no ganaba hace 6 partidos y esta peleando x qdarse en primera.

Hoy el club cumple 120 años y el partido no acompañaba el festejo.

Minuto 94, el empate ya era un hecho y la tarde gris.

Pero Gaich no lo quiso así.

Sos lo mas grande que hay Tanque.pic.twitter.com/PRXuXKGaGP