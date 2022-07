Adonis Frias rompió el silencio y habló del interés de Boca. "Es una felicidad enorme que un club como Boca se fije en mí", expresó el zaguero.

Tras las llegadas de Martín Payero y Facundo Roncaglia, Boca sigue queriendo contratar a Adonis Frias. Es que si bien hay varios centrales con Carlos Zambrano, Marcos Rojo Nicolás Figal, el juvenil Lautaro Di Lollo que conoce Hugo Ibarra de la Reserva y ahora Roncaglia, Figal está teniendo problemas físicos, a Di Lollo no quieren llenarlo de responsabilidad y también es una incógnita cómo rendirá el ex Estudiantes que no está claramente en su mejor momento futbolístico. Y ahora, Frias habló del interés del Xeneize.