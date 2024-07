Agüero, enojado con Independiente: "No hay duchas para los juveniles"

En declaraciones recientes para el medio De La Cuna Al Infierno, Agüero expresó su preocupación diciendo: "Benja está en Independiente y me da cosa. Los chicos la siguen pasando mal y te da bronca. Hace 6 meses que no se pueden bañar, no tienen duchas, no puede ser".

Agüero continuó su crítica destacando que esta situación no es nueva, sino que se ha prolongado durante décadas. "Benja piensa que es desde ahora esto y yo le digo 'es normal'. Antes había una ducha y teníamos que esperar. A veces ni salía el agua. Hace 25 o 30 años que nos pasaba eso", afirmó.

La falta de infraestructura adecuada no solo impacta la higiene de los jugadores, sino también su comodidad durante los entrenamientos. "Hoy me piden camperas porque los chicos se cagan de frío. Yo no estoy en Argentina, pero sé que hace frío y los chicos tienen que esperar a jugar en su horario, afuera y no hay camperas, nada", lamentó Agüero.

La situación descrita por Agüero también tiene consecuencias en la motivación y la permanencia de los jugadores en el club. Según el exfutbolista, la falta de condiciones adecuadas lleva a que los jóvenes consideren irse a otros clubes. "Y después los chicos se quieren ir a la mierda, si otro club los trata mejor", expresó.

Las declaraciones de Agüero generaron un fuerte impacto en la comunidad futbolística y entre los seguidores del club. Muchos esperan que estas críticas provoquen una reacción por parte de las autoridades para mejorar las condiciones actuales.

Llega Kevin Lomónaco

Mientras lo dirigentes siguen intentando levantar la inhibición que pesa sobre el club, se sumó el segundo refuerzo. Se trata de Kevin Lomónaco, quien se desempeñaba en Tigre, cedido a préstamo por Red Bull Bragantino, y llega a Avellaneda a préstamo sin cargo por doce meses, y con opción de compra.

Además, con el afán de seguir reforzando la defensa, el Rojo iría en busca de Lucas Arce, de Godoy Cruz, y Felipe Loyola que milita en Huachipato de Chile.