Agustina Albertario fue amenazada de muerte por hinchas que pedían a Alario

La atacante de Las Leonas se quejó por el trato que recibió de parte de algunos riverplatenses, quienes la culparon como la causante de que el delantero no quiera regresar a ponerse la Banda y se quede en Europa.

“Aprovecho para pedir por favor que dejen de amenazarme de MUERTE! Cuando yo no tengo nada que ver en las decisiones de LUCAS.. la verdad no me agrada recibir varios mensajes donde dicen que me van a meter un tiro en la cabeza”, escribió Albertario en su cuenta de Twitter.

Al respecto ya se había expresado el propio Alario, quien a través de una historia de Instagram escribió: "Hoy amenazaron de muerte a mi pareja y ya la situación toma otra dimensión. Les pido por favor que seamos conscientes de lo que decimos y sobre todo que yo tomo mis propias decisiones. Muchas gracias”.

La carta también aclaraba que "Ante unas palabras mías que sacaron de contexto, generaron en los hinchas una ilusión de mi vuelta que hoy no es real. Mi presente futbolístico es en otro lado en este momento y no sabemos qué va a pasar en el futuro".