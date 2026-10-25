Aldosivi le ganó a Belgrano y sueña con quedarse en Primera

El equipo marplatense sostuvo el resultado con un importante esfuerzo defensivo frente a los constantes intentos de su rival, que buscó el empate hasta el último instante. La ocasión más clara llegó en el tiempo adicionado, cuando, a los 45+2 minutos, un cabezazo de Belgrano pegó en el travesaño y estuvo a punto de convertirse en el 1-1. Aldosivi resistió esa última embestida y aseguró una victoria que necesitaba para seguir con posibilidades de alcanzar su objetivo.