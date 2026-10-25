Aldosivi le ganó a Belgrano y sueña con quedarse en Primera

El Tiburón se impuso por 1-0 en Mar del Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura, cortó una racha de tres derrotas consecutivas y continúa en la lucha por evitar el descenso, a falta de dos jornadas para el cierre.
Aldosivi derrotó 1-0 a Belgrano en el Minella por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026, y consiguió un triunfo fundamental para sostener sus chances de permanecer en Primera División. El equipo marplatense, obligado a sumar para no comprometer todavía más su situación, se quedó con tres puntos vitales en un partido que terminó con mucho sufrimiento y en el que debió resistir la presión del conjunto cordobés durante buena parte del segundo tiempo.
El único gol del encuentro lo convirtió Vombergar, quien aprovechó una pelota en el corazón del área para darle la ventaja al Tiburón. Durante la primera mitad, el local mostró solidez y logró generar peligro, con un remate de Lisandro López que dio en el palo. Sin embargo, el desarrollo cambió después del descanso y Belgrano tomó la iniciativa, avanzó sobre el campo rival y puso en aprietos a un Aldosivi que debió replegarse para defender la diferencia.
El equipo marplatense sostuvo el resultado con un importante esfuerzo defensivo frente a los constantes intentos de su rival, que buscó el empate hasta el último instante. La ocasión más clara llegó en el tiempo adicionado, cuando, a los 45+2 minutos, un cabezazo de Belgrano pegó en el travesaño y estuvo a punto de convertirse en el 1-1. Aldosivi resistió esa última embestida y aseguró una victoria que necesitaba para seguir con posibilidades de alcanzar su objetivo.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Sanguinetti cortó una racha de tres derrotas consecutivas en el Clausura y continúa en carrera por la permanencia cuando quedan dos fechas por disputarse. Por ahora, quedó a cuatro puntos de Deportivo Riestra, que todavía debe jugar su partido el próximo lunes. La victoria le permite mantener viva la esperanza, aunque necesitará sumar en sus últimos compromisos, primero frente a Racing el próximo viernes, y ante River en la jornada final.
comentar