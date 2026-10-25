Rosario Central le ganó a Huracán, aseguró los playoffs y quedó como líder de la Tabla Anual mientras Di María sigue de racha

El Canalla se impuso por 2-0 en Arroyito, prolongó su gran momento y trasladó la presión a sus perseguidores. La victoria también confirmó su lugar en la próxima instancia del Clausura.
Rosario Central sigue firme en la pelea por la cima. Con una victoria por 2-0 frente a Huracán en el Gigante de Arroyito, el conjunto que dirige Jorge Almirón aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura 2026 y quedó como líder transitorio de la Tabla Anual, a la espera de los resultados de sus competidores. Los goles fueron de Emanuel Coronel y Ángel Di María, quien acumula una racha goleadora que lo vuelve a posicionar como uno de los mejores del fútbol argentino.
El triunfo, además, estiró a ocho partidos el invicto del Canalla, que atraviesa un momento de confianza y se ilusiona con cerrar la temporada en lo más alto. Del otro lado, el Globo sumó su tercera caída consecutiva y complicó sus aspiraciones en este tramo decisivo.
La apertura del marcador llegó con el tanto de Coronel, que le permitió al local afrontar el complemento con ventaja. Sin embargo, el conjunto visitante no bajó los brazos y buscó el empate, hasta que una desatención defensiva terminó inclinando definitivamente la balanza.
A los 84 minutos, Franco Ibarra capitalizó un doble error de Máximo Palazzo. El mediocampista recuperó la pelota, le ganó la posición al defensor y, tras levantar la cabeza, habilitó a Di María, quien definió con tranquilidad para sellar el resultado.
El Fideo volvió a ser decisivo: marcó por ¡quinta vez en sus últimos cinco partidos! Con esta conquista, alcanzó los 28 goles en 92 encuentros con la camiseta auriazul, en una racha que incluye dos tantos frente a Estudiantes por la Supercopa Internacional, dos ante Independiente Rivadavia y el restante contra Huracán.
El cierre de la fecha 14 será determinante para el panorama de la clasificación. La lucha por la Tabla Anual y los puestos de copas internacionales sigue abierta, mientras los equipos también buscan asegurar su lugar entre los 16 que disputarán los playoffs del Clausura.
La actividad continuará este domingo con cinco encuentros, entre ellos Independiente-Boca y River-Racing, dos cruces destacados de la jornada. El calendario seguirá el lunes y concluirá el martes con Argentinos Juniors-Independiente Rivadavia, un duelo con implicancias directas en la pelea por la general.
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