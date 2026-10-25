Rosario Central le ganó a Huracán, aseguró los playoffs y quedó como líder de la Tabla Anual mientras Di María sigue de racha

El Fideo volvió a ser decisivo: marcó por ¡quinta vez en sus últimos cinco partidos! Con esta conquista, alcanzó los 28 goles en 92 encuentros con la camiseta auriazul, en una racha que incluye dos tantos frente a Estudiantes por la Supercopa Internacional, dos ante Independiente Rivadavia y el restante contra Huracán.

Cinco goles en cinco partidos para Fideo Di María.

El cierre de la fecha 14 será determinante para el panorama de la clasificación. La lucha por la Tabla Anual y los puestos de copas internacionales sigue abierta, mientras los equipos también buscan asegurar su lugar entre los 16 que disputarán los playoffs del Clausura.

La actividad continuará este domingo con cinco encuentros, entre ellos Independiente-Boca y River-Racing, dos cruces destacados de la jornada. El calendario seguirá el lunes y concluirá el martes con Argentinos Juniors-Independiente Rivadavia, un duelo con implicancias directas en la pelea por la general.