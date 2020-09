Alejandro Fantino fue lapidario con Lionel Messi

Esta postura de La Pulga y su decisión de abandonar el club catalán luego de dos décadas, generó unas duras palabras de Alejandro Fantino, en su programa Living en América, de América TV.

Con distintas imágenes del futbolista en pantalla dividida, el periodista dio su opinión sobre distintas facetas de Messi y comenzó con la foto de Pep Guardiola.

"Messi respetó a Guardiola. Después, no respetó a nadie más. Ni siquiera a Luis Enrique. El portazo que da Messi en el Barcelona tiene que ver, por ejemplo, con la charla con Koeman. Después de haberse reunido, habrá dicho: '¿A este cuatro de copas tengo que aceptarle lo que me dice? Yo no puedo aceptar órdenes de Koeman'", disparó.

El editorial de Fantino contra Messi

En la foto del futbolista rosarino en la Selección, Fantino fue más allá: "Lavezzi... el hombre que los hacía reír. Llevaron a un tipo que les hacía la gracia, un irrespetuoso que le tiró agua en la cara a Sabella para mostrarle al mundo que los que mandaban eran ellos, el pabellón de Messi. El irrespetuoso de Lavezzi que ya estaba entrando al umbral de ser un ex jugador. Eso es Messi. Su grupo manda. Cuando entra el Mundo Messi acá, destroza todo lo que toca. Esto es lo que hizo en el último tiempo en el Barcelona. Borró a Griezmann, lo sacó Messi, tenía que jugar Luis Suárez, otro crack. Pero bueno, esto es Messi. Si Messi se da cuenta de que esto no va, es crack".

No es la primera vez que Fantino arremete contra el Messi y contra otros futbolistas que fueron parte de la Selección en los últimos años.

Al comparar la imagen de La Pulga con Diego Armando Maradona, Fantino siguió mirando a cámara y se jugó por uno de ellos.

"Son dos jugadores totalmente diferentes. Dos genios. Maradona aceptó ser el 2 de Bilardo. Messi aceptó ser el 2 de Guardiola. Maradona no llevó amigos a la Selección. Messi nunca entendió que no tenía que llevar a la selección a sus amigos Lavezzi y Mascherano. Messi lo quería a Mascherano. Ahora Messi se va al City. Ahí está el Kun. Les aviso y les pregunto: van a ver quién juega en la Copa América del año que viene. Si la bestia de 9 que tenemos que es Lautaro o el Kun que es compañero de Messi en el City. Ese es el Messi que no me gusta. Tiene que dedicarse a jugar, no a armar equipos. Para mí, Maradona es más que Messi", agregó.

Llego también la comparación con Cristiano Ronaldo para cerrar su editorial: "Messi es un genio total, un maestro absoluto, pero debe aceptar ser el N°2. Si no, va a seguir como en los últimos años en el Barcelona, en picada".