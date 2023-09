Alerta en Boca Juniors: Medina se lesionó en la Selección

Cristian Medina sufrió una lesión en el aductor mientras entrenaba en la Selección Argentina Sub 23 y volvió al club para no arriesgar: no jugará ante Almagro.

Se encendieron las alarmas en Boca Juniors: Cristian Medina sufrió una lesión en los entrenamientos de la Selección Argentina Sub 23 y regresó al club para no arriesgar su físico. No jugará el próximo domingo frente a Almagro, por Copa Argentina.