"Me duele por Guillermo, no que mi nombre aparezca, sino por la cantidad de nombres que aparecen. Están velando a un entrenador antes de tiempo y no es justo. Es tan despiadado el fútbol argentino", bramó Alfaro, caliente por cómo se trató el tema de Guillermo en Boca y en los medios.

Y siguió con su descargo: "Boca jugo una final de Copa Libertadores, fue dos veces campeón del fútbol argentino, está clasificado a la próxima Copa. Obviamente que perder con River no es lo mismo que con cualquier otro equipo, pero si hay alguien que se merece seguir dirigiendo a Boca es Guillermo".

Por último, el entrenador de Huracán habló del reconocimiento a su labor: "Me genera esa pequeña satisfacción de saber que las cosas que uno ha hecho en a lo largo de este tiempo de trabajo se puede reconocer, me genera orgullo por un lado y me reafirma las convicciones por el otro, pero ahí termina".

ADEMÁS:

Guillermo Barros Schelotto se va de Boca Juniors