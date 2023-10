En Dir Tea Talk, presentado por la rapera alemana Shirin David, contó algunos detalles de aquel episodio: “Estaba en Miami, mi lugar favorito, y me encontré con unos amigos en un club nocturno. Recibí un mensaje en mi móvil, al que no respondí, pero la misma persona le envió un mensaje al guardaespaldas que me cuidaba".

"Los mensajes vinieron de una persona muy conocida. Ya nos habíamos cruzado anteriormente en un evento. El mensaje decía: ‘Pagaré a Alisha USD 100.000 para pasar una noche con ella’”, aseguró la futbolista del Aston Villa de Inglaterra.

maxresdefault.jpg

La anécdota generó asombro en el estudio y todos quisieron saber su contestación: “Mi respuesta fue: ¡de ninguna manera! ¿Y sólo 100.000?”, respondió entre risas. Pero, a pesar de su negativa, el hombre insistió a través del guardaespldas de la futbolista a quien le siguió enviando mensajes.

Lehmann no dio ningún detalle sobre quien era esta persona, ni siquiera a qué se dedica, solamente se limitó a decir que es una “celebridad conocida internacionalmente”. Además, reveló: “Lo loco es que todavía tengo su mensaje en mi teléfono. Es un poco estúpido”.

Alisha Lehmann es una de las mejores jugadoras de Suiza, incluso debutó en el seleccionado de ese país en 2017 con apenas 18 años y ha jugado el último Mundial celebrado en Australia y Nueva Zelanda. La delantera, popular en redes sociales, dio sus primeros pasos en el BSC YV Frauen de su país en 2016, fichó por el West Ham United dos años más tarde hasta que en el 2021 fue contratada por el Aston Villa.