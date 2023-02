Alivio en River: Miguel Borja entrenó con normalidad

Para la tranquilidad del entrenador, Borja se movió a la par del grupo y está disponible para el próximo partido: el sábado desde las 18 ante Tigre, en Victoria, por la cuarta fecha de la Liga Profesional. El colombiano es, al menos por el momento, indiscutido para Micho.

Borja se asocia cada vez mejor con sus compañeros y es una de las principales amenazas de gol para los rivales. De hecho, lleva 10 goles en 23 partidos oficiales. Y son más contando los amistosos de esta pretemporada. Nada mal para ser sus primeros encuentros y en un River que está en reconstrucción después de la salida del entrenador más ganador de su historia.

Si bien el lunes la previsión con la situación del colombiano era buena, ya que los médicos habían determinado que no era necesario hacerle estudios por imagen porque no había rasgos de lesión muscular, Demichelis quería esperar hasta este miércoles a la mañana para constatar cómo iba su evolución. Como no estaba en sus planes arriesgarlo, en las últimas horas habían sumado fichas para ser titulares el sábado tanto Salomón Rondón (quien impresionó a los hinchas con sus destellos de calidad) como Lucas Beltrán. Pero si bien aún restan dos entrenamientos, lo cierto es que Borja seguirá siendo el centrodelantero titular.