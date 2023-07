Almirón: de estar "muy contento" por el triunfo al pedido de refuerzos

"Estoy muy contento por el resultado y por el rendimiento del equipo. Venimos de jugar el jueves un partido importantísimo, con mucho desgaste físico, y hoy enfrentamos a un rival que juega bien. La propuesta fue de duelos individuales, por eso el parado diferente. Presionamos casi todo el partido, algo difícil por el desgaste físico. Pero, los jugadores lo hicieron, me siento súpero orgulloso", dijo el entrenador en conferencia de prensa desde La Bombonera.

Sobre el mercado de pases, de cara a la serie de octavos de final de Copa Libertadores contra Nacional de Montevideo, Almirón señaló: "Los refuerzos hay gente que está trabajando. Hay muchos nombres y los jugadores que se nombran, son importantes, hasta que no se concrete ninguno, es más de los medios, en eso no me meto. Los jugadores que van llegando, son pocos pero la idea es traer más para que vayan potenciando el plantel por la cantidad de partidos que se vienen".

Hasta el momento, arribaron al club en este mercado el defensor Lucas Blondel y el delantero Lucas Janson, aunque las fichas están puestas en el uruguayo Edinson Cavani, quien se desvinculó del Valencia y sigue siendo el sueño de la dirigencia.

También se refirió al último partido de la Liga Profesional para Boca que será contra Independiente, en Avellaneda, pocos días antes del duelo en Uruguay contra Nacional.

"Veremos cómo replantearemos al equipo. Es un clásico, sé la importancia que tiene. Trataremos de hacer lo mejor para el club, porque el miércoles también, con el partido de Copa Libertadores, va a ser muy duro. Tenemos que estar muy bien física y mentalmente. Espero que no lleguemos con desgaste", explicó.