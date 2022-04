Alvarado y Atlético de Rafaela abren una nueva fecha

El encuentro se jugará en el Estadio Nuevo Monumental, de Rafaela, desde las 21.10, será transmitido por TyC Sports y arbitrado por Nelson Sosa.

Alvarado tendrá el debut de Fernández, quien inició la temporada como DT de Ferro Carril Oeste y llegó para reemplazar a Walter Coyette, quien dejó el cargo luego de perder 5-0 ante Chacarita, siendo sustituido interinamente por Osvaldo Nartalio en el triunfo ante Guillermo Brown 1-0.

El equipo marplatense está 23ro. con 10 unidades, en tanto que Rafaela, dirigido por Rubén Forestelo, está 28vo. con nueve puntos, y lleva tres partidos sin ganar.

La fecha continuará de la siguiente manera:

Sábado: 15.30, All Boys-Villa Dálmine y Atlanta-Deportivo Morón (DirecTV); 16.30, Gimnasia de Mendoza-Almirante Brown, 17.30, San Martín de San Juan-Temperley, 18.10, Estudiantes-Deportivo Madryn (TyC) y 20.30, Agropecuario-Mitre.

Domingo: 11, Brown de Adrogué-Deportivo Maipú, 14.10, Instituto de Córdoba- Sacachispas (TyC), 15.30, San Telmo-Gimnasia de Jujuy, Guillermo Brown-Almagro y Tristán Suárez-Ferro, 16.40, Chacarita-Nueva Chicago (TyC) y 18, Chaco For Ever-Flandria.

Lunes: 17.05, Defensores de Belgrano-Quilmes (TyC), 19.10, Güemes de Santiago del Estero- Belgrano de Córdoba (TyC), 20.30, Santamarina-Estudiantes de Río Cuarto y 21.10, San Martín de Tucumán-Independiente Rivadavia (TyC).

POSICIONES: Belgrano 22 puntos; Brown 19; San Martín (T) 18; Riestra e Instituto 17; Almirante Brown y Brown de Puerto Madryn 16; Chacarita 14; All Boys, Atlanta, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes (BA) y Estudiantes (Río IV) 13; Deportivo Maipú (x) y Defensores de Belgrano 12; Quilmes, Independiente Rivadavia y Nueva Chicago 11; Agropecuario, Morón, San Martín de San Juan, Alvarado, Gimnasia de Jujuy y Almagro 10; Gimnasia de Mendoza, Sacachispas y Rafaela 9; Temperley y Flandria 8; Ferro, San Telmo y Villa Dálmine 7; Santamarina 6; Tristán Suárez (x) 5; Mitre y Güemes 4

(x) tienen su partido suspendido por incidentes en el primer tiempo (44m.). Ganaba Maipú por 1-0.