El primer mensaje de Maximiliano Salas como jugador de River: "Se cumplió el sueño"

Luego de ejecutar la cláusula de rescisión de ocho millones de euros, el delantero correntino prometió "dejar todo" por la camiseta del Millonario. "Trataré de aportar lo mejor en lo que me toca en este club y dejar a River en lo más alto", aseguró poco después de haberse sumado al equipo dirigido por Marcelo Gallardo y ser incluido en la lista de concentrados para el debut ante Platense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1943866698106277903&partner=&hide_thread=false Maxi Salas, el Manto Sagrado y el Mâs Monumental pic.twitter.com/NjpctQSfuN — River Plate (@RiverPlate) July 12, 2025

"No es fácil llegar hasta donde llegué hoy, pero nada es imposible. Siempre con humildad, trabajo y respeto", destacó Salas, que durante su ciclo en Racing se consagró campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. "Si estamos unidos y bien fuertes, entrenando con humildad y mucho trabajo, es el momento de poder hacer historia en el club", agregó.

Salas fue presentado por River con tres publicaciones distintas en sus redes. En la primera, el Millonario subió su característico posteo de bienvenida de los refuerzos, en el cual se encuentra una fotografía del jugador junto a un fondo de River Plate. “Bienvenido a River, MAXI", escribió la cuenta oficial del club en la descripción de su publicación de Instagram.

En el segundo posteo, el correntino posó junto con Gallardo, el presidente Jorge Brito y el secretario general del club, Stefano Di Carlo. Y en el tercero, el club de Núñez confirmó que Salas usará la camiseta número 7.

maxisalas2.jfif Maxi Salas usará la camiseta número 7 en River.

Antes de oficializarse su llegada a River, el delantero publicó una carta contra la dirigencia de Racing. “El contrato que tuve hasta hoy es el mismo que firmé en ese momento y nunca me dieron nada extra. NUNCA. Ya con la nueva dirigencia, reiteradas veces mi representante se acercó a pedir que se me actualice mi salario y le dijeron: ‘siga demostrando’”, señaló.

"Sobre las versiones de que había dado su palabra a Racing y luego se fue a River, aclaró: “Jamás le di mi palabra a nadie, ni tampoco la mano. ESO ES ABSOLUTAMENTE FALSO. Cuando River me llamó, todavía no me habían mejorado el contrato. Recién ahí se dieron cuenta de que yo ‘existía’ y me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River”.

En otro párrafo, apuntó contra la estrategia de comunicación del club de Avellaneda. “Sé que el hincha no tiene la culpa, pero la dirigencia me hizo padecer todo este tiempo. Y dan información falsa a la prensa de mi falta de palabra”, escribió, visiblemente molesto. Y al cabo, justificó su salida: “Decidí irme por dignidad, tras su destrato durante meses. Siempre fui de frente, pero es más fácil hacerme responsable de todo a mí que dar la cara y admitir que se equivocaron”.