Ameal, tras los contagios: "Boca trató de hacer las cosas muy bien"

“Boca trató de hacer las cosas muy bien. Contratamos un hotel sin público y los jugadores fueron con vehículos propios. Hicimos todo lo que un sanitarista diría que hay que hacer pero un falso negativo nos complicó y acá estamos. Ese falso negativo terminó contagiando a todo el mundo”, dijo el titular de los xeneizes en declaraciones radiales.

El plantel de Boca, con 18 de sus integrantes contagiados de Corovirus, seguirá concentrado hasta el sábado 12 de septiembre en el hotel cercano a la zona de Ezeiza, por pedido del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Los futbolistas que dieron negativos en los testeos se entrenaron este viernes por la mañana en las dos canchas ubicadas en el hotel de la localidad de Tristán Suárez, a la espera de que el lunes, con el permiso de las autoridades sanitarias, puedan trabajar en el centro de entrenamientos que el club tiene en Ezeiza.

A ese grupo se sumarían Iván Marcone, Agustín Almendra, Gonzalo Maroni y el juvenil Agustín Lastra, quienes realizaron aislamiento por haber dado positivo en coronavirus dos semanas atrás.

En la práctica estuvieron 14 jugadores divididos en dos canchas, bajo la coordinación de Mariano Herrón, uno de los ayudantes del entrenador Miguel Russo, y el `preparador físico alterno Alejandro Blasco.

El otro ayudante técnico, Leandro Somoza; el entrenador de arqueros, Fernando Gayoso; y el preparador físico principal, Damián Lanatta, dieron positivo en coronavirus durante esta semana.

Las 61 personas alojadas en el hotel tendrán que hacer este sábado un nuevo test PCR, mientras que para el lunes próximo por la tarde se esperan los resultados para ver si hay otro positivo en lo que Boca intentó conformar como una "burbuja sanitaria".

Russo continúa en su casa, con la tranquilidad de saber que su hisopado dio negativo. El DT boquense es paciente de doble riesgo por tener 64 años de edad y haber tenido una enfermedad oncológica hace dos años.

LA VERSIÓN DE AMEAL

Por su parte, Ameal, se refirió a los 18 casos de Covid-19 positivos que tiene el plantel.

"Realizamos once testeos al plantel desde que comenzó esto. Mañana se va a testear y se va a realizar el PCR correspondiente, y el miércoles vamos hacer otro hisopado y los estudios cardiológicos. Tratamos de hacer todo bien, hicimos todo lo que un sanitarista dijo que hay que hacer, pero nos mató un falso negativo", indicó.

Luego habló de la posibilidad de que la Conmebol retrase el reinicio de la Copa Libertadores: "No estamos hablando con Conmebol, si mañana se corren las fechas estaremos conformes. Si no nuestro plantel va a estar preparado para estar en Paraguay. Tenemos una muy buena relación con el presidente Domínguez. No queremos tener situaciones que después nos traigan consecuencias. Acataremos el reglamento".