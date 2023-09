Andrés Ibarra le respondió a Riquelme por la ampliación de La Bombonera

El máximo ídolo del club y actual vicepresidente, que participará de los comicios aunque todavía no confirmó si irá como cabeza de lista o con otro candidato, había asegurado en una nota que "no hay que prometer cosas que no se pueden cumplir, no sé si se puede remodelar La Bombonera porque no estudié para eso".

Andrés Ibarra, cabeza de Unidad Xeneize y candidato de Mauricio Macri, le contestó: “Me llamó la atención lo que dijo porque pertenece al mismo equipo de gobierno que hoy está administrando a Boca. La fórmula que se presentó en 2019 proponía llevar adelante el proyecto de la Bombonera 360. Entonces, si el vicepresidente segundo declara que no lo estudiaron, quiere decir que se pasaron por algún lado las promesas electorales. Le faltaron el respeto al socio”, disparó en diálogo con Radio Late 93.1.

nueva bombonera.webp Así sería la Bombonera Siglo XXI, el proyecto de estadio de Andrés Ibarra.

En la misma línea, el ex ministro de Modernización de la Nación aseguró que "la realidad es que no hicieron nada y también confiesan que no lo estudiaron" y deslizó: "En un tema tan trascendente, ¿cómo puede ser que el equipo que maneja Boca lo trabaje de manera totalmente separada? Y si no lo trabajaron, es vergonzoso".

"De acá deriva todo lo que estamos viviendo los hinchas de Boca, que es la falta de una gestión”, sentenció Ibarra, cuya principal propuesta de campaña es La Bombonera Siglo XXI: se trata de la construcción de un nuevo estadio en Casa Amarilla (a 220 metros de la actual cancha), con capacidad para 106 mil hinchas, y unida con un puente al viejo estadio, que albergaría a otros miles de hinchas que seguirán el partido por pantallas.

"Boca va a ser el primer club en el mundo que juegue al mismo tiempo en dos estadios: uno va a ser el partido real y el otro va a ser el partido televisado, virtual o como quieran llamarlo para lo que se proyecte en La Bombonera actual. En cuatro años lo más probable es que esa especie de realidad virtual va a ser de una sofisticación extraordinaria con el avance de la tecnología", había detallado Ibarra cuando presentó el proyecto.

Más allá de las declaraciones de Román, a fines de agosto Jorge Amor Ameal había anunciado la presentación formal del proyecto La Bombonera 360 en la Legislatura porteña: consta de una cuarta tribuna derribando los actuales palcos y plateas preferenciales que elevarían el aforo a unos 82.000 espectadores. Boca debería comprar las dos manzanas lindantes, problema que hace años genera un dolor de cabeza en las dirigencias Xeneizes debido a la inflexible posición de los vecinos.

Jorge Reale también se refirió a La Bombonera y la frase de Riquelme

El candidato de la agrupación Familia Xeneize aseguró en Radio Late 93.1 que los dichos de JRR fue "un mensaje para Ameal y muestra la ruptura que hay dentro del oficialismo" y sentenció: "Cuatro años más de Riquelme nos va a dejar un club muy chico, basado en cómo ve las cosas él para un grupo muy pequeño".

De todos modos, apoyó el proyecto que dio a conocer Riquelme sobre el hotel a levantar en Boca Predio pero aclaró que "la prioridad es que el socio pueda entrar a la cancha, entonces hay que solucionar el tema estadio".

bombonera isla demarchi jorge reale.jpg Así es el proyecto de la nueva Bombonera que presentó Jorge Reale.

La propuesta de Reale sobre La Bombonera es la construcción de una nueva en la Isla Demarchi y próximamente harán la presentación en la Legislatura: capacidad para 112 mil espectadores y ubicada en un predio de 12 hectáreas, a 1.300 de la cancha actual. Además, constaría de la creación de tres puentes retráctiles para poder llegar a la cancha y el financiamiento sería con venta de abonos a 10 años.