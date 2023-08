Iniesta, quien tiene 39 años y es actual jugador del Emirates Club, utilizó su cuenta de X para cuestionar que el dirigente no haya renunciado por sus actos que derivaron en la renuncia masiva de futbolistas que integraron la Selección que ganó el Mundial.

Embed Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la selección española femenina.



Creo que no podemos… pic.twitter.com/DYASzKXQuU — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) August 27, 2023

DGTBROJXHVERBP6K5HYKAGDFAA.webp El beso de Luis Rabiales a Jenni Hermoso.

"Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la Selección española femenina", comenzó el comunicado Iniesta.

"Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos", continuó uno de los mejores jugadores españoles de la historia.

Y finalizó: "Es una pena que se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años. En cambio, hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo".

El 'Cholo' Simeone y Xavi Hernández también repudiaron a Rubiales

"Me sumo a lo que piensa el 90% de la sociedad. Fue un comportamiento incorrecto para un presidente de Federación", expresó Diego Simeone en la conferencia de prensa que brindó en la previa del partido entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano.

Y lamentó: "Es una pena porque lo que hicieron las chicas fue emocionante y quedó en el olvido. Nos pasamos hablando de este tema y dejamos de lado lo magnífico que han logrado a nivel mundial". Eva Navarro e Irene Guerrero son las dos campeonas del mundo que militan en el Colchonero.

Quien tampoco se quedó callado fue el ídolo del fútbol español y actual DT del Barcelona. "Me gustaría dar mi opinión sobre la situación de la Federación y las jugadoras. En primer lugar, quiero dar todo mi apoyo incondicional a Jenni y a las jugadoras de fútbol femenino por lo que están viviendo", dijo Xavi.

10-mandamientos-Xavi-Hernandez-como-DT-Barcelona.webp Xavi Hernández, campeón del mundo con España en 2010 y entrenador del Barcelona.

"En segundo lugar, quiero condenar la conducta del presidente de la Federación, que me parece inaceptable", agregó, alegando que siente "pena y tristeza" por el hecho de que no se destaque el triunfo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y "que se hable de la conducta intolerable" de Rubiales.

Barcelona publicó un comunicado expresándose sobre el hecho, pero Xavi no quiso opinar sobre una posible sanción o cese del cargo a Rubiales. Pero sí reiteró: "La pena es que no hablemos de Alexia, Aitana, Cata Coll o sus barreras para ser campeonas del mundo. Vamos a tratar de unir, soy una persona de consenso. Y me gusta hablar de fútbol y lo bien que lo han hecho".