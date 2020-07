Ángel Cappa: "Prefiero el fútbol que me emocione a través del juego"

-Hace un tiempo habló del mensaje futbolístico de Simeone sobre que ‘lo único que sirve es ganar” y lo consideró “nefasto para el fútbol” ¿Qué fútbol prefiere?

-Aclaro que no tengo nada en contra de Simeone. Me interesan las polémicas sobre conceptos. Las personales no sirven para nada. La frase es en realidad del pensamiento futbolístico predominante y que viene transplantada del negocio. “Lo único importante es ganar” es lo mismo que decir “lo único importante es el beneficio económico”. Yo prefiero otros valores para el fútbol y para la sociedad. Prefiero el fútbol que me emocione a través del juego. Además en fútbol la emoción es la puerta del conocimiento.

-En este deporte solo se piensa en resultados, ¿es por la urgencia relacionada con las presiones que existen detrás de cada equipo o por una cuestión filosófica de un DT sobre cómo desarrollar el fútbol?

-Exactamente, no se valoran los merecimientos. Solo los resultados. El fútbol forma parte de la sociedad y reproduce sus valores. No es fácil sostener otra manera de pensar y actuar.

-Según su mirada, ¿qué equipo juega en equipo y muestra un buen fútbol?

-El Manchester City juega muy bien al fútbol, según mi criterio. Y el Atalanta de Italia también. El Liverpool aunque elabora menos y por eso no siempre es claro, es otro de los muy buenos equipos. Yo prefiero al City y trato de verlo siempre.

-¿Alguna vez se podrá regresar al fútbol con proyectos a largo plazo?

-Te cambio la pregunta. ¿Alguna vez se podrá vivir en una sociedad que respete la naturaleza y ponga al hombre como centro de todo? Depende de nosotros ¿no?

Scaloni y la selección

-¿Cómo ve a Lionel Scaloni en la Selección?

-Scaloni y los muchachos que lo acompañan están haciendo una tarea muy inteligente a favor de la identidad del fútbol argentino.

-¿Por qué?

-Es decir, según mi punto de vista, eligieron el camino correcto. Hicieron un equipo con jugadores técnicos y de talento y le agregaron a Messi. Lástima que no tienen mucho tiempo para coordinarlos, para entrenar.

¿A quiénes ve como futuros grandes jugadores en Argentina y en el resto del mundo?

-No veo mucho fútbol argentino, pero de los que pude ver me gustaban Paredes un 5 de nuestro estilo, y Lautaro Martínez que si lo ayudan a crecer puede convertirse en un gran delantero. Tiene todas las condiciones. A nivel internacional no veo a simple vista un futuro “gran jugador”, sí a muchos buenos y muy buenos. Pero mi visión es parcial y limitada a unos cuantos partidos, de modo que no tengo muchos argumentos.i

Un deseo imposible y Villa Mitre

- ¿Algún sueño que tenga todavía con la pelota?

Hacer el gol que hizo Maradona en el mundial 86 contra los ingleses. Ya es un poco tarde ¿no? No pierdo la esperanza..ja ja ja.

- ¿Tres momentos que no olvidaría nunca en el fútbol?

El primero cuando debuté en la sexta de Villa Mitre (fue contra Rosario en Punta Alta y ganamos 2 a 0). El segundo cuando debuté en la primera de Villa Mitre (fue contra Liniers, ganamos e hice un gol). Y tercero, todo lo demás que viví en el fútbol y que me ayudó a ser feliz.

- ¿A quién le debe su vida en el fútbol?

A Villa Mitre, el barrio de Bahía Blanca donde nací y me crié. A mi papá que era un apasionado del fútbol y de Villa Mitre. A todos los grandes jugadores y equipos que vi. A todos los que me enseñaron a entender y respetar el juego. A Menotti especialmente.i

“El negocio cambia las cosas, no la pandemia”

Ángel Cappa habló del aislamiento que produjo la pandemia por el COVID-19, “lo atravesé como una necesidad ante una pandemia donde el único modo de no contagiarse es el confinamiento, ya que no hay remedios probados ni vacunas. Esto me sirvió para leer, ver películas, teatro, escucho música, veo partidos antiguos, o escribo algo. Entre las lecturas -soy bastante caótico para leer- un libro de Tostao que compré en Brasil y se llama “A perfeiçao nao existe” y que es sencillo y profundo acerca del fútbol que a mi me gusta y me emociona. Y otro de política: un diálogo entre José Luis Sampedro y Carlos Taibo sobre la aparente democracia, la izquierda y sus problemas y en general sobre la injusticia del capitalismo.

Interrogado si cree que el fútbol cambiará mucho tras la pandemia, Cappa no dudo, “el fútbol está cambiando desde que el negocio se apoderó del juego y le transfirió sus valores empresariales. Ahora le está agregando la tecnología para medirlo y cuantificarlo. Un absurdo porque el fútbol es un hecho cultural que no se mide ni se cuantifica. Pero eso implica grandes sumas de dinero para la minoría de siempre. Todas estas cuestiones que atormentan al fútbol no necesitan de una pandemia para imponerse, simplemente avanzan para quitarle al fútbol toda su frescura.

