Ángel Di María: "Teníamos que ganarla acá y se ganó"

"No termino de caer. Soñamos tanto con lograr esto, peleamos tanto. Mucha gente nos decía que no volvamos y nos criticaba. Pero hoy se rompió la mala racha, entró y gracias a Dios pudimos lograr el título tan deseado que estábamos buscando", declaró el Fideo tras alzar el trofeo en el Maracaná.

Además, remarcó: "La Copa era en Argentina, lo dijo Leo antes del partido. Vinimos acá y ya estaba dicho, era así, teníamos que ganarla acá y se ganó".

En cuanto al gol que anotó en la final, reveló que "antes del partido Rodrigo de Paul me había dicho que el lateral se dormía un poco en la marca. Y salió perfecta, por que el pase fue perfecto". En ese sentido, describió: "La controlé, me quedó de sobre pique, vi que justo salía el arquero y la terminé como contra Nigeria en los jugos Olímpicos".

Por otro lado, dijo que esta Copa América puede ser "un envión muy grande para el mundial que viene dentro de poco" y agradeció "a la familia, a mis hijas y mi mujer. Por mis viejos y por toda la gente que siempre nos bancó".

Por último, dijo que "Es inolvidable. Leo me decía gracias a mí, yo le decía gracias a él. Me dijo que iba a tener la revancha, me dijo que esta iba a ser la revancha de las finales que no pude jugar. Hoy se dio, estuve. No sé qué hubiese pasado si estaba en las otras, pero el fútbol es así y tenía que ser hoy".