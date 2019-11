"No me siento decepcionado por lo que hizo Riquelme. Lo conocí cuando era tesorero y de ida y vuelta cuando era presidente. Tiene su forma de ser, no la comparto, pero tiene la libertad de integrar la lista que se sienta más cómodo", afirmó en conferencia de prensa en el estadio La Bombonera.

Y agregó: “No me corresponde decir qué fue lo inaceptable que dijo Beraldi, uno de los candidatos; aunque tanto yo como los que están acá saben de qué se trata. No pudimos hacer un solo mercado de pases sin que ustedes se enteraran de qué jugadores iban a venir. Tal vez cuando terminen las elecciones lo diga. Vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo un ídolo”.

En ese sentido, pese a que lo respetó, se sumó a las declaraciones del candidato a vicepresidente Juan Carlos Crespi, quien había criticado la falta de preparación de Riquelme para un cargo dirigencial.

"Escuché a Crespi y tiene razón y me hace reir. En un partido de fútbol, lo busco a Riquelme. Pero luego, hay que gestionar. No hay que subestimar al socio de Boca. Hay muchos que quieren al club y leen detalladamente los integrantes de una lista", aseguró.