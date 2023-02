Aníbal Moreno entrenó a la par y Johan Carbonero diferenciado

La positiva es que Aníbal Moreno entrenó con normalidad y a la par del grupo. El volante central, uno de los pilares del equipo de Gago, había sido baja de último momento ante Tigre por una inflamación en la rodilla a causa de una molestia arrastrada hace semanas.

Sin embargo, y aunque el dolor no desapareció, el ex Newell's pudo trabajar sin inconvenientes gracias al descanso del fin de semana, por lo que de no mediar inconvenientes estará disponible en el Viaducto. En caso de volver al 11 inicial, entraría por Nicolás Oroz.

La negativa es que Johan Carbonero se resintió de la molestia en su gemelo producto de un fuerte golpe sufrido en el debut contra Belgrano, y que lo marginó de la segunda fecha ante Argentinos. El pasado fin de semana sumó 20 minutos vs. Tigre, y aunque no mostró la explosión de siempre, no se lo vio con dificultades.

Pero este martes volvió a entrenar diferenciado y trabajó con los kinesiólogos, por lo que su presencia en el choque con Arsenal está en duda, al menos como titular, y esperarán su evolución con el correr de los días. Gabriel Hauche tuvo una buena actuación contra Tigre con un gol y una asistencia, por lo que pica en punta para jugar si el colombiano no está disponible.