Argentina, con Messi, recibe a Venezuela en La Bombonera

El encuentro, correspondiente a la 17ma. y penúltima fecha del certamen clasificatorio a la Copa del Mundo, tendrá lugar desde las 20.30 en la cancha de Boca, con arbitraje del peruano Kevin Ortega y transmisión en directo de la TV Pública y TyC Sports.

El conjunto de Lionel Scaloni ya está clasificado a la máxima competencia de fútbol y cosecha 35 puntos en la tabla de posiciones, en la que se encuentra a cuatro del líder Brasil, contra quien debe un partido según disposición de FIFA. Hasta el momento, la "albiceleste" tiene chances de terminar en el primer puesto y llegar a 31 partidos invicta, alcanzando la marca del equipo que condujo Alfio Basile.

Después de jugar ante la Vinotinto, el vigente campeón de América cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador en Guayaquil, el martes próximo, luego se presentará frente a Italia -titular de Europa- en Londres, el 1 de junio, y a partir de entonces deberá definir su agenda rumbo a Qatar.

Argentina ya cuenta con experiencia en el Estadio Alberto J. Armando durante la presente eliminatoria, ya que le ganó a Ecuador 1 a 0 en la primera fecha y luego empató con Paraguay (1-1) por la tercera jornada, el 12 de noviembre de 2020.

Luego, el seleccionado nacional alternó su condición de local en el Monumental de Núñez, el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Bicentenario de San Juan y el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Para el partido ante Venezuela Argentina tendrá muchas bajas debido a suspensiones y lesiones. Entre ellas están: Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso, sancionados tras el clásico ante Brasil, mientras que Marcos Acuña, Alejandro "Papu" Gómez, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez -goleador de la era Scaloni con 19 tantos- quedaron al margen por lesión.

Por su parte, Ángel Di María, héroe de la consagración en el Maracaná, el año pasado, comenzará el partido en el banco de suplentes debido a una dolencia muscular con la que llegó desde su club, París Saint Germain.

Venezuela ocupa el último puesto en las Eliminatorias con 10 unidades, producto de tres victorias, un empate y 12 derrotas. Pekerman, prócer del fútbol argentino por la conquista de tres Mundial Sub 20 (1995, 1997 y 2001), lleva dos partidos con la "Vinotinto" (4-1 vs. Bolivia y 1-4 vs. Uruguay).

PROBABLES FORMACIONES:

Argentina: Franco Armani; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Lionel Messi, Joaquín Correa o Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor y Miguel Navarro; José Martínez y Yangel Herrera; Darwin Machís, Rómulo Otero y Jefferson Savarino; Salomón Rondón. DT: José Pekerman.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).

Estadio: Boca Juniors.

Hora: 20.30.

TV: TV Pública y TyC Sports