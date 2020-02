Armani: "Tenemos un equipo que va al frente y tiene carácter"

En rueda de prensa, el arquero bancó al equipo que cuando no puede jugar como le gusta sabe poner el esfuerzo por sobre todo para sacar al equipo adelante. Además habló Nacho Fernández quien ha coincidido con la idea que solamente con el talento no alcanza.

Franco Armani, una de la figuras del equipo, destacó que el equipo tiene una solidez defensiva que ayudó en este arranque de año a sumar de a tres y explicó que no alcanza con el talento solamente. “Está claro que sólo con el talento no te alcanza por eso a esos equipos que juega y te pelean lo debemos superar en el juego físico. A veces se sacan partido adelante de esa manera, porque cuando no podes hacer el juego que más nos gusta a nosotros, tenemos esa posibilidad de jugar de otra manera porque éste es un equipo de jugadores aguerridos, con carácter, que luchan y van al frente”.