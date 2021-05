Arsenal: Kruspzky sigue aislado en Bolivia tras dar positivo

A través de sus redes sociales, el club informó: "Tras presentar síntomas de COVID en Bolivia, Facundo Kruspzky fue hisopado y el resultado fue positivo. El jugador no regresó con la delegación a Sarandí y permanecerá aislado en Cochabamba y bajo control médico hasta recibir el alta".

Asimismo, el departamento médico del conjunto del Viaducto agregó: "Al arribar al país se realizaron los testeos correspondientes y todos arrojaron resultados negativos, a excepción del entrenador de arqueros, Matías Giordano, quien se encuentra aislado y sin presentar síntomas".

En declaraciones con Radio La Red, Kruspzky contó: "Viajamos a Bolivia el martes a la mañana y cuando llegamos me empecé a sentir mal y me dolía la cabeza. Al día siguiente amanecí con fiebre y cansancio y al hacerme el resultado di positivo. Ahora, tengo que estar en Bolivia 10 días. El 29 o 30 recién me hacen de nuevo el hisopado".

En consecuencia de los 10 días de confinamiento que deberá afrontar el jugador, Rondina pierde una alternativa para el duelo ante Bolívar en el cierre del grupo C de la Copa Sudamericana, que se disputará en el Estadio Julio Humberto Grondona, donde Arsenal puede clasificar a la fase siguiente si logra los tres puntos y Ceará no derrota a Wilstermann.