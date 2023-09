Arsenal de Sarandí, al borde del descenso y sin técnico: renunció Federico Vilar

El técnico, de 46 años, resolvió dejar su cargo de mutuo acuerdo con la dirigencia después del partido en el Más Monumental. El ex arquero, que reemplazó a Carlos Ruiz durante la Liga Profesional, completó 14 partidos al mando del equipo del Viaducto: consiguió tres victorias (la más destacada, 1-0 ante Boca), dos empates y nueve derrotas, logrando una eficacia del 26%.

Además de los malos resultados, Villar no tenía la mejor relación con los futbolistas, y no estaba conforme con el armado del plantel, ya que perdió a varias de sus figuras y se reforzó con jugadores que él no pidió.

La noticia fue sorpresiva ya que hace algunos días, luego de perder por 2-1 ante Barracas, Vilar había afirmado que no descartaba continuar como entrenador de Arsenal en el Ascenso. "Es una posibilidad quedarme tras un descenso. Estoy feliz en Arsenal, pero quiero entregar resultados. Nosotros trabajamos en el día a día. Más allá del contrato, pase lo que pase nos sentaremos con la dirigencia para ver si continuamos al mando del equipo", había comentado.

Así, la práctica del lunes fue dirigida por Darío Espínola, quien asumió interinamente y se hará cargo del equipo en el duelo ante Vélez del próximo miércoles, mientras la dirigencia busca un sucesor para el ex entrenador de Unión La Calera de Chile.

Ya son seis los DTs que dejan su cargo en lo que va del torneo

La Copa de la Liga Profesional lleva apenas cuatro fechas disputadas, pero varios entrenadores han sido despedidos o renunciado: Ricardo Zielinski (Independiente), Juan Manuel Sara (Tigre), Gabriel Milito (Argentinos Juniors), Sebastián Romero (Gimnasia de La Plata) y Frank Darío Kudelka (Lanús), son los otros cinco.

Además, son 25 los técnicos que dejaron el cargo en lo que va del año. A los seis mencionados, se les suman:

Marcelo Saralegui (Colón)

Alexander Medina (Vélez)

Abel Balbo (Estudiantes de La Plata)

Leandro Stillitano (Independiente)

Hugo Ibarra (Boca)

Gustavo Munúa (Unión)

Diego Flores (Godoy Cruz)

Rodolfo De Paoli (Barracas Central)

Diego Dabove (Huracán)

Javier Sanguinetti (Banfield)

Carlos Ruiz (Arsenal)

Lucas Bovaglio (Instituto)

Ricardo Gareca (Vélez)

Diego Martínez (Tigre)

Sebastián Méndez (Unión)

Sebastián Battaglia (Huracán)

Lucas Pusineri (Atlético Tucumán)

Israel Damonte (Sarmiento)

Leonardo Madelón (Central Córdoba)

Algunos de ellos rápidamente consiguieron trabajo en otros clubes de Primera División, tales son los casos de Diego Dabove (Instituto de Córdoba), Diego Martínez (Huracán), Sebastián Méndez (Vélez, aunque renunció en Unión para asumir en el Fortín), Lucas Pusineri (Tigre) y Leonardo Madelón (Gimnasia de La Plata). También Rodolfo De Paoli, pero en la Primera Nacional: es el DT de Patronato.