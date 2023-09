Miljevic, volante de 22 años surgido de las Inferiores de Argentinos Juniors y con presente en el Montreal Impact canadiense -pero que compite en Estados Unidos-, donde tenía contrato hasta diciembre de 2024, participó de una liga amateur en Quebec, Canadá, y no pasó desapercibido.

Según informó el medio canadiense Dans les Coulisses, el futbolista le agregó una letra a su apellido para firmar la planilla de un partido de la Quebec Calcetto Soccer League, torneo al norte de Montreal, en la provincia de Quebec, bajo el nombre de "Milojevic". Sin embargo, un integrante del equipo rival se percató de su verdadera identidad y lo denunció ante la liga.

La organización del torneo lo expulsó de la competencia, pero la situación no quedó ahí, porque Miljevic luego fue a ver jugar a un amigo suyo de otro equipo, y cuando éste perdía por 5-0, el nacido en Florida pero con nacionalidad argentina entró al campo de juego y le pegó "directamente a la cara".

Como consecuencia, el árbitro decidió suspender el partido, y la liga resolvió echarlo de por vida de la competencia. Por su parte, la Major League Soccer le rescindió unilateralmente el contrato por "comportamiento perjudicial para la liga y por violar su acuerdo como jugador". Además, la víctima "todavía está considerando seriamente presentar una denuncia penal por agresión".

Así, no solo se quedó sin club sino que además no podrá volver a ser fichado por equipos que participen de la MLS, por lo que deberá buscar nuevos rumbos para su carrera fuera de la liga estadounidense de elite.

Miljevic nació en Florida, Miami, Estados Unidos, pero llegó de chico a Argentina y se nacionalizó argentino. Hizo inferiores en Argentinos Juniors, donde asomó en Primera División como una de las joyitas. Incluso apareció en el radar de Marcelo Gallardo para reforzar a River.

Pero tras 15 partidos -convirtió un gol- se fue libre a mediados de 2021 y firmó libre en Montreal Impact, donde disputó 45 encuentros y marcó tres goles. Tenía vínculo por 16 meses más. Jugó en la Selección Argentina Sub 20 y también en la Sub 16 y Sub 20 de Estados Unidos.