Revolución en el fútbol argentino: se publicaron los primeros audios del VAR

El sistema es el mismo que utiliza la Conmebol en sus competencias continentales: se compartirán los audios de entre dos y cuatro partidos por jornada, al menos por ahora, aunque todavía no se informó si esos encuentros serán elegidos al azar o en base a las polémicas que ocurran durante la fecha.

En esta primera publicación que se da luego de la cuarta fecha y en la antesala de la quinta, los partidos cuyos audios fueron publicados fueron: Independiente - Huracán, Colón - Rosario Central y San Lorenzo - Racing.

Aunque del duelo entre el Ciclón y la Academia, quizás el que tuvo más acciones polémicas a lo largo de la jornada, no fueron publicadas todas las jugadas: sí el penal para San Lorenzo que Fernando Rapallini no había sancionado en primera instancia, y el penal para Racing que tras ser revisado por el juez no fue cobrado; no la roja a Rafael Pérez ni el codazo de Nazareno Colombo a Iván Leguizamón.

Los audios del VAR de Independiente - Huracán

Embed

Los audios del VAR de Colón - Rosario Central

Embed

Los audios del VAR de San Lorenzo - Racing

Embed