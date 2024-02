Arsenal de Sarandí igualó ante Güemes en su estreno

El equipo que ahora conduce Tobías Kohan volvió a la segunda categoría del fútbol argentino, luego de cinco años y tras su descenso desde la Liga Profesional.

Arsenal se puso en ventaja con un gol marcado por Ignacio Charparín Sabatini en el minuto 21 del segundo tiempo, pero el equipo santiagueño empató por intermedio de Lautaro Belleggia.

Además, Gimnasia y Tiro, otro que volvió a la Primera Nacional, superó en Salta 2 a 0 a Chaco For Ever, con goles del ex Independiente Walter Busse, de penal, y Daniel Carrasco.

En tanto, Guillermo Brown y Racing de Córdoba igualaron 1 a 1 en Puerto Madryn con goles de Bruno Nasta para el conjunto visitante y Mauro Fernández para el local, respectivamente.

Por su parte, San Martín de San Juan le ganó en su estadio a Alvarado de Mar del¨Plata por 1 a 0, gracias a la anotación Nicolás Franco, en la primera etapa.

A su vez, en Mendoza, en un partido en el que en la previa hubo muerto en las adyacencias del estadio por enfrentamientos entre barras bravas del conjunto local, Defensores de Belgrano venció como visitante a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 1 a 0, con gol de Claudio Salto.

Finalmente, en Río Cuarto, el local Estudiantes de Río Cuarto superó a Deportivo Madryn de Chubut por 1 a 0, con tanto anotado por Guillermo Gabriel Villalba.