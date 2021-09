Arsenal y Colón reflejaron su flojo presente

Bastante poco brindaron los dos equipos en la parte inicial. Colón dispuso por más tiempo del balón, pero generaron la misma cantidad de situaciones frente a los arcos, muy pocas por cierto y de escaso riesgo. Dentro de ese contecto el que tuvo la chance más clara fue Arsenal.

Sobre los 21 minutos una mano del defensor sabalero Eric Meza dentro del área derivó en una nítida oportunidad para el elenco de sarandí. Pero al ejecutar el consecuente penal, Nicolás Mazzola le pegó muy abajo a la pelota que se fue por arriba del travesaño y el parcial se fue sin goles.

Colón fue un poco más incisivo en el inicio de la parte complementaria y dispuso una chance clara en los pies de Facundo Farías, pero su disparó dio en un defensor local y murió en un córner. También generó zozobras con un par de centros de Christian Bernardi.

El equipo que orienta Israel Damonte, que aun no ganó bajo su conducción, recién respondió a los 25 con un disparo de Nicolás Castro que murió en las manos de Leonardo Burián tras un centro de Lucas Albertengo desde la derecha.

La última emoción tuvo como protagonista a Santiago Pierotti a los 39 con un disparo cruzado dentro del área que desvió hacia un costado el arquero local Alejandro Medina. Y el partido se fue muriendo irremediablemente sin goles entre un equipo que no encuentra el camino y no ha marcado aún bajo la conducción de su nuevo entrenador y otro que no recupera el nivel exhibido cuando ganó la Copa de la Liga.