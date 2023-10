Atento Boca Juniors: se lesionó el capitán de Fluminense

El central que lleva la cinta del Flu y que es un pilar importante para Fernando Diniz sufrió sufrió un esguince de rodilla izquierda en el entrenamiento con la selección de Brasil este sábado en Montevideo previo al encuentro frente a Uruguay. La información se dio a conocer según el sitio O Globo y encendió las alertas en el rival del Xeneize.

¿Cómo fue la lesión?

Pero aún resta continuar con los estudios que siguen para saber realmente la cadencia de la lesión y cuánto tiempo estará fuera del campo a solo tres semanas de jugar el partido más importante del año y de América. Nino sufrió el esguince en la primera parte de la actividad, cuando la prensa no tenía acceso. Cuando los periodistas ingresaron al estadio de Peñarol, el zaguero ya no estaba en la cancha, por lo que no se pudo saber cómo fue que se lesionó.

f2428202246ddbf1432e699c006315a7d4bee8d0.jpg

El zaguero de 26 años ya disputó 49 partidos esta temporada con Fluminense, aunque aún no tuvo minutos en las Eliminatorias Sudamericanas con la camiseta de Brasil.

La lesión de Boca

Por el lado de Boca Juniors el lesionado se conoció la semana pasada. Exequiel Zeballos, el delantero del Xeneize, luego de someterse este miércoles a estudios se supo que sufrió la rotura del "ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha", y deberá ser intervenido quirúrgicamente. De esta manera, tendrá entre seis u ocho meses de recuperación, por lo que recién regresará a jugar en 2024.

zeballos-1jpg.jpg El llanto de Zeballos por su lesión.

Esta no es la primera lesión importante que tiene Zeballos en su carrera, ya que en agosto de 2022 sufrió la fractura de la tibia en la pierna derecha. Luego, se rompió los meniscos de la rodilla izquierda y cuando planeaba regresar tuvo un edema en la zona afectada que dilató su vuelta.

En este 2023 había tenido minutos en sólo 21 partidos, apenas seis como titular y convirtió dos goles, ante Independiente y Platense.Debido a esta nueva lesión, tendrá alrededor de ocho meses de recuperación por lo que deberá esperar hasta mediados de 2024 para volver a jugar.