Atento Huracán: buscan a Matías Cóccaro de Newell's, Italia y México

Si bien confesó que se siente "cómodo" en el Globo, admitió que el club necesita vender para crecer económicamente. Avisó que todavía no lo analizó y nunca pensó en salir, pero que está dispuesto a hacer lo que sea mejor para la entidad a la que se debe.

"Todavía no me senté a pensarlo. En Huracán me siento cómodo y referente pero sé que el club necesita vender. La economía del fútbol argentino está difícil y soy uno de los apuntados a vender", declaró el Zorro en declaraciones a la radio uruguaya Carve Deportiva.

Según la oferta que le acercó el representante al jugador, Newell's habría ofrecido dos millones de dólares por el 75 por ciento del pase que pertenece a Huracán, mientras que el 25 por ciento restante quedó en poder de Montevideo City Torque y Villa Teresa, ambos de Uruguay.

"Soy una persona que asume la responsabilidad y el momento que se está viviendo, nunca pensé en abandonar el club". Lo de Newell's está la oferta concreta, lo maneja mi representante. Lo que sea mejor para Huracán yo voy a estar dispuesto", aseguró el atacante.

En tanto, aclaró que "durante el mercado de pases siempre hay incertidumbre. Cuando estaba en Torque tenía todo listo para ir a Grecia y después terminé en Huracán. Nunca hay algo concreto hasta que se cierra".

La dirigencia de Huracán también está próxima a cerrar la venta del mediocampista Santiago Hezze a Olympiacos, de Grecia.

En lo deportivo, Huracán avanzó el miércoles a los octavos de final de la Copa Argentina y se prepara para el debut en la Copa de la Liga Profesional que será ante Banfield, como local.