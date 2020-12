Atlanta y Estudiantes igualaron en un partido vibrante

Matías Molina, Jorge Valdés Chamorro y Milton Giménez sumaron para el Bohemio, que ganaba 2-0 y luego 3-2. En tanto, que para el actual puntero del grupo lo hicieron Santiago Zurbriggen, Francisco González Metilli y Tomás Bolzicco.

En tanto, por la misma zona, este sábado Temperley recibirá a Estudiantes (Río Cuarto) desde las 21.30, mientras que el lunes Ferro será local ante Platense a partir de las 17.10. Por último, Agropecuario se medirá ante Deportivo Morón en Carlos Casares el martes a las 17.10 y buscará la victoria que lo deje en la punta de la tabla de posiciones.

Por la Zona Campeonato B, que lidera Atlético de Rafaela con 7 puntos, Sarmiento recibirá en Junín a San Martín (Tucumán) este sábado desde las 17.10, en tanto que el domingo se disputarán dos partidos: Defensores de Belgrano vs Riestra y Villa Dálmine vs Rafaela, ambos a las 17.10.

Con respecto a la fase revalida, que otorga un lugar en el reducido por el segundo ascenso, por la Zona A este sábado Alvarado de Mar del Plata recibirá a Barracas Central, equipo que lidera la zona con 7 unidades. Por otro lado, el domingo se jugarán tres partidos: Nueva Chicago vs Independiente Rivadavia y Brown (PM) vs Belgrano a las 17.10 y San Martín (SJ) vs Mitre (SdE) a las 20.30.

Por último, en la Zona B este sábado tendrá tres encuentros a las 17.10: Brown (A) vs Almagro, Chacarita vs Gimnasia (J) y All Boys vs Quilmes, mientras que el lunes a las 19 Instituto recibirá a Santa Marina de Tandil.

Zona A Campeonato

Sábado 19 de Diciembre

21:30 Temperley - Estudiantes (RC)

Lunes 21 de Diciembre

17:10 Ferro - Platense

Martes 22 de Diciembre

17:10 Agropecuario - Dep. Moron

ZONA B CAMPEONATO

Sábado 19 de Diciembre

17:10 Sarmiento (J) - San Martin (T)

Domingo 20 de Diciembre

17:10 Def. de Belgrano - Riestra

17:10 Villa Dalmine - Atl Rafaela

Lunes 21 de Diciembre

21:30 Gimnasia (M) - Tigre

ZONA A REVALIDA

Sábado 19 de Diciembre

19:00 Alvarado - Barracas Central

Domingo 20 de Diciembre

17:10 Nueva Chicago - Ind Rivadavia

17:10 Brown (PM) - Belgrano

20:30 San Martin (SJ) - Mitre (SdE)

ZONA B REVALIDA

Sábado 19 de Diciembre

17:10 Brown (A)- Almagro

17:10 Chacarita - Gimnasia (J)

17:10 All Boys - Quilmes

Lunes 21 de Diciembre

19:00 Instituto -Santamarina