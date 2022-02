Atlético apartó a un jugador por certificado de Covid trucho

"En el día de la fecha se ha notificado al jugador Mauro Osores la decisión de sancionarlo separándolo del plantel profesional que competirá en la Liga Profesional de Fútbol, debiendo el mismo presentarse a los entrenamientos de la división reserva", informó en un comunicado oficial que fue publicado en las redes sociales.

"La decisión se fundamenta en los reiterados incumplimientos laborales en los que el futbolista ha incurrido, que tuvieron inicio cuando no se presentó a viajar a la ciudad de Buenos Aires para la reciente pretemporada, informando que había resultado DETECTABLE un estudio PCR de Covid-19 realizado el día 14/01/2022 por la bioquímica María C. Albornoz de Romero -Mat Prof 963-, que se contradecía con el resultado de los análisis efectuados por nuestra institución los días 03/01/2022 (Test de Antígenos) y 10/01/2022 (PCR Real Time) procesados por el Laboratorio Flores SRL".

"Días después, realizando comprobaciones rutinarias en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino -SISA-, el cuerpo médico del club detecta que el análisis realizado a Mauro Osores por la bioquímica María C. Albornoz de Romero figura con resultado NO DETECTABLE. Al comunicarse con la profesional, ella envía el comprobante del resultado del analisis constatando el resultado NO DETECTABLE".

" Por lo expuesto, queda demostrado que el certificado presentado es apócrifo, y a esto se suma la injustificada inasistencia al entrenamiento del plantel profesional convocado para el día 31 de enero de 2022 a las 18 horas, en el complejo José Salmoiraghi. Por ese motivo, se toma la determinación de la sanción anteriormente expresada", finalizó el documento.