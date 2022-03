Atlético Tucumán festejó su primera victoria del campeonato

Federico Andrada, a los 3 minutos de la parte complementaria marcó el único gol del partido que le dio la victoria al equipo de Juan Manuel Azconzábal, que fue el que más buscó y por eso se llevó los tres puntos, aunque dejó bastantes dudas en cuanto a su rendimiento.

Más incógnitas dejó Patronato, que no encuentra el rumbo y se encuentra cada vez más comprometido en la tabla de promedios del descenso, además de cerrar las posiciones de su grupo. No encuentra la fórmula para anotar frente al arco rival el conjunto de Iván Delfino.

Durante los 45 minutos iniciales ambos equipos mostraron sus limitaciones, sobre todo a la hora de llegar al área rival. El equipo tucumano, alentado por una multitud, asumió el protagonismo pero sus intentos murieron pasando tres cuartos de cancha.

Del otro lado, a sabiendas que necesita sumar en cualquier cancha para evitar el descenso a fin de año, el equipo entrerriano fue ambicioso. Pero le costó ser incisivo en medio de un trámite impreciso. Sin embargo, generó la situación más clara de la etapa.

Corrían 37 minutos cuando Alexander Sosa capturó un mal despeje de Martín Garay en el flanco izquierdo del área del Decano y sacó un bombazo que pegó en el travesaño. No hubo mucho más que eso y el primer tiempo se fue en medio del murmullo generalizado.

Atlético abrió el marcador en el inicio de la parte complementaria. A los 3 minutos un remate de Ramiro Carrera fue rechazado por Matías Mansilla, pero el rebote le quedó a Federico Andrada, que no perdonó pese al esfuerzo del arquero del equipo entrerriano.

De ahí en más, Patronato buscó sin suerte -la única clara la tuvo Gabriel Gudiño con un remate alto- y El Decano pudo liquidarlo con un cabezazo de Nicolás Thaller que se fue también afuera.

Terminó sumando de a tres Atlético Tucumán, un premio a su mayor ambición. pero no dejó demasiado margen para el elogio.

SINTESIS

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Martín Garay, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y José Doldán; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Gastón Gil Romero y Ramiro Carrera; Federico Andrada y Augusto Lotti. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Patronato: Matías Mansilla; Raúl Lozano, Leonel Mosevich, Oliver Benítez y Lucas Kruspzky; Nicolás Castro, Fabio Vázquez, Franco Leys y Sebastián Medina; Alexander Sosa y Jonathan Herrera. DT: Iván Delfino.

Gol en el segundo tiempo: 3m Federico Andrada (AT).

Cambios: en el segundo tiempo, 21m Gabriel Gudiño por Medina (P) y Mauro Ortiz por Leys (P); 26m Leonardo Heredia por Gil Romero (AT) y Cristian Menéndez por Lotti (AT); 31m Jorge Valdez Chamorro por Sosa (P), Felipe Campos por Tesuri (AT) y Eugenio Isnaldo por Andrada (AT); 40m Tiago Banegas por Vázquez (P), Facundo Cobos por Benítez (P) y Ramiro Cristóbal por Acosta (AT).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Cancha: Atlético Tucumán.