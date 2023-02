Banfield confiado si llegan con River a los penales

En la previa del duelo por un lugar en la final del Trofeo de Campeones, Milton Giménez, delantero de Banfield, aseguró que "ganamos en los penales" ante River.

Banfield, que aún no pudo ganar en la Liga Profesional (dos empates y dos derrotas), enfrenta este miércoles, desde las 21 en el Kempes, a River por un lugar en la final del Trofeo de Campeones, donde espera Boca. Si bien su presente no es bueno como el del Millonario, que ya logró tres triunfos en el torneo, el Taladro se ilusiona con hacer "un partido perfecto" y está confiado en caso de llegar a los penales. "Si no lo ganamos antes, lo ganamos en los penales", aseguró Milton Giménez, delantero del club del Sur.