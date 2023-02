Ahora, en cuanto al 5-2, Ancelotti comentó: “No es fácil, sobre todo como ha empezado el partido. Perdimos confianza y poco a poco tomamos el control del balón, siendo siempre muy eficaces arriba. Vinicius hizo un partido increíble. La primera parte de esta eliminatoria ha salido bien. Tenemos que pensar que en la vuelta tenemos que sufrir y luchar como hoy”.

¿Qué pensó con el 2-0 abajo? “He pensado un poco en el Manchester City (otra remontada). Que ojalá pudiera pasar lo mismo y ha pasado lo mismo y aún mejor. El equipo no perdió la cabeza. Mejoramos el aspecto defensivo. Nos crearon daño a la izquierda porque Henderson entraba mucho por ahí. La segunda parte la controlamos mejor poniendo a Valverde por la izquierda”, reveló el italiano.

Por su parte, Klopp analizó: "Nuestro comienzo de partido fue impresionante. Estábamos en una burbuja. Exactamente como queríamos empezar. Después, nos marcaron. Regalamos cinco goles. El primer gol estuvimos muy pasivos, no les perseguimos. El segundo fue un error. No debe pasar, pero puede pasar. El 3-2, como defendimos, no está bien. Era ya 3-2 y ese resultado no ayuda contra un equipo que es fantástico al contraataque. Cogieron mucha confianza y nos marcaron buenos goles. Uno de rebote, es lo que hay. No pudimos recuperar más el rumbo del partido".

real madrid.webp

La opinión de Ancelotti y Klopp sobre si está liquidada la serie

Ancelotti: “No, porque el Liverpool sufrió en la segunda parte, pero en la primera sufrimos nosotros. Ellos empujaron mucho en la primera parte. Tenemos que estar satisfechos porque el partido ha sido bueno y mirar al próximo partido”.

Klopp: "Creo que la eliminatoria está acabada ahora mismo. Veremos en tres semanas. Una derrota es una derrota, lo que le digo a los jugadores es que tienen que aprender de ella. Tenemos que mejorar una barbaridad, pero tenemos que llevarnos las cosas buenas también, ahora tenemos un partido complicado contra el Crystal Palace y quedan tres semanas para la vuelta. Para pasar hay que jugar durante los 95 minutos como en la primera parte. Hay que mantener el 'momentum', lo perdimos y ya no lo recuperamos. Veremos en tres semanas. Iremos allá a ganar".