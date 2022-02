Barracas Central cayó 3-1 ante Central Córdoba en su debut

Embed

El conjunto local tuvo un gran arranque y rápidamente festejó la apertura del marcador. Tras un centro de Iván Ramírez, Renzo López definió de cabeza dejando sin posibilidades al arquero Rodrigo Saracho para anotar el 1-0 a los 4 minutos. En el día de su debut, el delantero gritó su primer gol con la camiseta de Central Córdoba.

Barracas no supo responder y la falta de solidez en su defensa, le permitió al contrincante encontrar los espacios para mantener en alerta a Saracho.



El Ferroviario supo aprovechar los errores de la visita y consiguió algunas aproximaciones que lo acercaron a ampliar su ventaja parcial. A los 25, Alejandro Martínez se adueñó de un rebote pero su disparo se fue por encima del arco rival.

Los dirigidos por Sergio Rondina fueron sumamente superiores a Barracas Central en el transcurso de los primeros 45 minutos y manteniendo el resultado parcial, se fueron al descanso con la mínima ventaja a su favor.

El partido se fue emparejando poco a poco en la última mitad ya que la visita salió con la intención de generar peligro y alcanzar la igualdad en su debut en Primera División.

A los 7, el Guapo generó su primera llegada: Facundo Castro no llegó a conectar de cabeza y dejó pasar una chance clara para darle vida a la visita.



El conjunto de Santiago del Estero no se quedó atrás y continuó creando jugadas que mantuvieron en alerta al rival: a los 14, Alejandro Martínez intentó sorprender con un remate pero la buena respuesta de Saracho no le permitió anotar el segundo tanto.

Pese a los intentos por parte de Barracas para revertir el resultado, Central Córdoba no le dejó las cosas fáciles y a los 40 se puso 2-0: Pablo Argañaraz se adueñó de un rebote dado por el arquero Saracho y definió perfecto.



La visita se reactivó y sobre el final celebró el descuento. Neri Bandiera conectó un centro de Facundo Mater y anotó el 2-1.



El sueño de una remontada por parte del equipo de Rodolfo de Paoli quedó muy lejos tras el festejo del tercer gol de Central Córdoba. A través de una contra, Alejandro Martínez dijo presente y colocando el 3-1 le aseguró la victoria a su equipo.