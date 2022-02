Barracas debutará en Primera frente a Central Córdoba

El conjunto de Santiago del Estero incorporó entre otros al mediocampista Francisco González Metilli, que llega desde Tigre; al delantero uruguayo Sebastián Ribas (ex Lanús) y al atacante Juan Cruz Kaprof (Liga de Quito de Ecuador), además del arquero Nicolás Insfrán (ex Gimnasia).

Mientras que Barracas Central, dirigido por Rodolfo De Paoli, debutará en la Copa de la Liga luego de ascender desde la Primera Nacional junto a Tigre. El equipo incorporó a 14 refuerzos y entre ellos se destacan Pablo Mouche (ex Boca), Sebastián Rincón (ex Aldosivi), Facundo Castro (Temuco de Chile) y el arquero Rodrigo Saracho (ex Quilmes).

POSIBLES FORMACIONES

Central Córdoba: Nelson Insfrán; Matias Ruiz Diaz, Daniel Meza, Matias Di Benedetto y Nahuel Banegas; Deian Veron, Abel Bustos, Francisco González Metilli y Gonzalo Rios; Juan Cruz Kaprof y Pablo Argañaraz. DT: Sergio Rondina.

Barracas Central: Rodrigo Saracho; Dylan Glaby, Nicolás Ferreyra, Juan Ignacio Díaz y Brian Calderara; Facundo Mater, Jonhatan Blanco e Iván Tapia; Carlos Valenzuela, Pablo Mouche y Facundo Castro. DT: Rodolfo De Paoli

Árbitro: Diego Abal

Estadio: Madre de Ciudades

Hora: 21.30

TV: ESPN.