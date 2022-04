Bayern Múnich se consagró campeón de la liga de Alemania

Con goles de Serge Gnabry y de Robert Lewandowski, el local dejó en la primera parte medio partido sentenciado, si bien el Borussia recortó distancias con un penal transformado por Emre Can, antes de que Jamal Musiala pusiera el 3-1 definitivo.

De esta manera, el equipo conducido por Julian Nagelsmann llegó a los 75 puntos y así quedó a 12 de Borussia Dortmund, con nueve en juego. Inalcanzable. Ganó 24 partidos, empató tres y perdió cuatro. Además, 91 goles a favor y 30 en contra.

Lewandoski aportó, hasta ahora, 33 tantos, seguido por los 13 de Serge Gnabry. Además el equipo alemán tiene otras figuras como Manuel Neuer, Thomas Müller, Alphonso Davies y Dayot Upamecano.

El 10mo campeonato alemán consecutivo del Bayern es un récord entre las cinco mejores ligas de Europa, eclipsando los nueve títulos de la Serie A seguidos de la Juventus entre 2012 y 2020.

Los jugadores del Bayern lo celebraron con las habituales duchas de cerveza. El defensa francés Benjamin Pavard fue el primero en rociar a Julian Nagelsmann con cerveza tras el primer título del entrenador.

