Miguel Ángel Russo aseguró que Boca "no puede meterse atrás" en el Mundial de Clubes

"Hay que estar atentos, saber elegir qué es lo más nos conviene. (Benfica) Tiene una forma de jugar y no la cambia, aunque te juegue con tres en el fondo, con laterales muy altos, tiene gente ofensiva, tiene formas distintas", analizó Russo en diálogo con TyC Sports.

"Vamos a jugar contra equipos difíciles, tampoco nos podemos meter atrás. Tenemos que saber los retrocesos y tenemos que saber también en qué forma y en qué manera vamos hacia adelante con mucho ímpetu. Tenemos que encontrar la forma de orden, de elegir los tiempos y los momentos de presión", continuó.

Aún sin el plantel completo por lesiones, jugadores convocados y refuerzos que aún no viajaron, el entrenador lleva varios ensayos formales y todavía busca el equipo ideal para lo que viene. "No he definido ni el equipo, ni los 11 ni nada. Buscamos que los entrenamientos sean intensos hasta el viernes, después sábado y domingo es otra historia. Lo que buscamos es competencia interna de la mejor forma y la mejor manera", explicó el DT de 69 años.

Consciente del peso de sus palabras y de la importancia de un nombre de la jerarquía de Paredes, campeón del mundo y figura de la Selección Argentina, Russo fue cauteloso cuando le preguntaron por su posible llegada. Con una sonrisa fiel a su estilo, expresó: "Mucha calma, tranquilidad. No digo nada porque de eso se encarga Román, los dirigentes. Por ahora no digo absolutamente nada, todo vendrá".

Por último, Russo se refirió a la polémica por su salida de San Lorenzo y llegada a Boca mientras disputaba semifinales del torneo con el Ciclcón: "Las charlas las hemos mantenido toda la vida, siempre en silencio, de fútbol hemos hablado siempre. Más allá de todo esto, hay mucha gente con la que tengo charlas de fútbol que por ahí me van a ver que no las digo nunca, con entrenadores del fútbol mundial y todo, pero es algo personal mío".

Russo sobre la situación de varios jugadores

Edinson Cavani: "Es preferible un día más que veinte (menos). Hay que ir llevándolo de menor a mayor. Son muchas cosas, hay que hablar, más allá de lo físico y todo, hay que tener un desarrollo mental importante con las lesiones y las vas a ir superando".

Frank Fabra y Luis Advíncula: "Lo quiero mucho, porque lo conozco de hace mucho tiempo. Conmigo tuvo un año muy bueno, tuvo un nivel muy alto. El otro día, Advíncula con Colombia jugó muy bien también. Que al técnico le cueste decidir es siempre una ventaja, esa es la realidad".

Ayrton Costa: "Ojalá (pueda viajar), lo esperamos. Lo hemos anotado. Yo creo que se va a solucionar. Sé que es un jugador importante".

Ander Herrera: "Está bien, he hablado mucho con él. Hay que entenderlo, qué busca, qué juega. Tengo la última experiencia con Muniain (Iker, en San Lorenzo), que también he hablado mucho".