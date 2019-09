Pablo Pérez ingresó al vestuario propinando insultos y pateando todo lo que tuvo a su alcance y hasta rompió una pizarra. En su reclamo, apuntó a cuestiones referidas al funcionamiento del equipo, falencias que de mal modo hizo notorias. Fue entonces que el propio entrenador le salió al cruce y se sabe que en el ida y vuelta los estribos pueden perderse. El complemento apuró el fin del conflicto pero la génesis habría estado en un gesto del volante durante la primera etapa hacia el banco, para detonar en el vestuario.

El empate dejó malestar y el episodio logró surfear el domingo sin filtraciones. En la práctica de hoy Beccacece volvió a exponer el tema ante todos y si bien Pérez ensayó un pedido de disculpas el DT entendió que no podía soslayar lo sucedido. Más cuando no fue la primera vez que el ex Boca se expresa con cuestionamientos desmedidos.

Perez SP_result.JPG Pablo Pérez | Independiente Santiago Pandolfi/Diario Popular

Con la determinación de cortar de raíz la indisciplina, Beccacece se reunió con Pablo Moyano y el secretario general Héctor Maldonado y recibió el apoyo para avanzar con las medidas que crea necesarias. Por eso a Pablo Pérez se le comunicó que no será tenido en cuenta para el choque con Atlético Tucumán ni en el duelo ante Defensa por Copa Argentina.

Y en la volteada también cayó Nicolás Domingo, a quien por cuestiones futbolísticas tampoco se lo contemplará en el corto plazo; aunque nunca fue considerado en gran medida. Con ésto, el técnico le puso fecha a su continuidad porque si no hay una reacción de los jugadores y se produce la eliminación de la Copa Argentina, la próxima semana, deberá decir adiós.