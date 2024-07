Belgrano de Córdoba le ganó a Riestra sin que le sobre nada

Nicolás Uvita Fernández, quien debutó ingresando desde el banco de suplentes, abrió la cuenta para el vencedor, pero enseguida empató Jonathan Herrera y los de Juan Cruz Real tuvieron que empezar de nuevo. Por suerte para ellos, Franco Jara desniveló otras vez las cosas dos minutos más tarde tras un gran centro de Bryan Reyna, la figura de un partido opaco.

Al finalizar el primer tiempo en barrio Alberdi, muchos de los numerosos simpatizantes que concurrieron al estadio en un día destemplado y lluvioso se habrán preguntado "a qué fueron".

Es que en esos 45 minutos iniciales no pasó absolutamente nada. No hubo jugadas de riesgo frente a los arcos, no hubo nada de nada.

Frente a un equipo que se paró muy atrás, el Pirata trató de romper el cero atacando por las bandas, con el peruano Reyna por izquierda y las escaladas de Barinaga por derecha. Pero nunca llegó a crear alguna jugada de peligro y los centros que lanzaron sus futbolistas, que no fueron tantos, nunca llegaron a destino.

Del otro lado, el equipo del Ogro Fabbiani se paró bien en su campo, le cerró los espacios a su rival. pero de mitad de cancha hacia adelante no hizo pie. Ni Herrera ni Fernández tuvieron protagonismo. Fue a buscar un punto y a ver si milagrosamente encontraba una acción frente a Chicco y hasta ahí le salió bien.

En el complemento, con el ingreso de Uvita Fernández el Celeste fue mucho más incisivo. Generó por primera vez acciones de peligro para el arco de Arce y sobre los 21 se puso en ventaja con un gol de el ex Defensa y Justicia tras un pase atrás de Reyna.

Poco le duró la alegría a Belgreno, ya que en su primer ataque del partido, tres minutos después, Riestra llegó al empate. Quedó enganchado un defensor local y Herrera definió como bien sabe para poner la igualdad parcial.

Y siguieron los goles, esos que faltaron durante la primera hora del partido. Un nuevo desborde de Reyna por izquierda a los 26 derivó en un centro a media altura que Jara acanzó a desviar, anticipando a su marcador, para poner el 2-1 definitivo.

En el final Riestra se lanzó al ataque y generó un par de jugadas de peligro, pero se acordó demasiado tarde. Y festejó Belgrano, que arrancó de la mejor manera un segundo semestre en el que tiene varios desafíos en el horizonte.