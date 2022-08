Belgrano derrotó a Agropecuario y está cada vez más cerca

En la continuidad de la 31ra. Jornada del torneo de ascenso, el conjunto "celeste" logró el segundo éxito consecutivo y mantuvo los 9 puntos de ventaja sobre el escolta San Martín de Tucumán (55), que en la noche del viernes vapuleó a Guemes de Santiago del Estero (35), por 4-0.

Una anotación del delantero Pablo Vegetti de cabeza, a los 33 minutos de la segunda mitad, le permitió festejar a los dirigidos por Guillermo Farré, que realizaron los méritos suficientes como para quedarse con el triunfo en el segundo período, cuando manejaron mejor el balón y neutralizaron los embates del elenco "sojero".

Embed No diga gol: diga Pablo Vegetti. pic.twitter.com/eaAHbRdSoz — Belgrano (@Belgrano) August 27, 2022

Otro equipo que subió en la tabla y sacó provecho del segmento sabatino fue Gimnasia y Esgrima de Mendoza (51), que trepó al cuarto lugar tras vencer 2-1 como visitante a Brown de Adrogué (39).

Germán Rivero (St. 9m.) y Mario Galeano (St. 37m.) anotaron para el "Lobo" mendocino, que acumula 8 encuentros sin perder, en condición de visitante.

El descuento "tricolor" fue obra del goleador Mateo Acosta (St. 40m.), quien lleva 13 anotaciones en el torneo.

Chacarita Juniors (40) también tuvo una jornada de alegría, con una contundente victoria 4-1 sobre San Telmo (32). El delantero Ignacio Russo (Pt. 12m.; St. 3m. y 9m.) anotó por triplicado, mientras que el estratega Ricardo Blanco (Pt. 46m.) convirtió el segundo gol "funebrero".

Sobre el final, el delantero Juan Cruz Zurbriggen (St. 44m.) achicó diferencias para un conjunto "candombero" que todavía lucha por escaparle a la parte baja de la tabla.

También metió un gran triunfo Flandria (28), en su pretensión de evadir el descenso, al derrotar al irregular Ferro (39), en Caballito, por 2-1.

Los goles del equipo de Jáuregui que dirige el DT Felipe de la Riva los consiguió el atacante Brian Ferreyra (Pt. 5m. y 21m.). El elenco "verde" descontó por intermedio de Enzo Díaz (St. 38m.).

Además, Tristán Suárez (26), en su puja por no caer en zona de descenso, rescató una igualdad 1-1 como local ante Deportivo Riestra (42). Lázaro Romero (Pt. 25m.) adelantó en la pizarra a los conducidos por el DT Cristian Fabbiani, mientras que el volante Cristian Núñez (St. 24m.) estableció la paridad para los de Ezeiza.

En tanto, Deportivo Maipú de Mendoza (39), con dos goles de Damián De Hoyos (St. 11m. y 21m.), empató 2-2 con Deportivo Madryn (42), que se había adelantado en el tanteador con las conquistas de Rodrigo Castillo (Pt. 30m.) y Lucas González (Pt. 41m.). En el conjunto mendocino fue expulsado Agustín Manzur, en la segunda etapa.

Por su lado, Mitre de Santiago del Estero (39) le ganó por 2-0 a Gimnasia de Jujuy (35), con sendas conquistas de David Romero (Pt. 22m. y St. 15m.).

Finalmente, en Tandil, Atlanta derrotó a Santamarina 2-1. Julián Marconi abrió la cuenta para el Bohemio, igualó Matías Alustiza para el conjunto anfitrión y a cinco del final desniveló Gonzalo Klusener. El perdedor sigue muy complicado en el último lugar de la tabla.

Mañana jugarán Almagro-Alvarado de Mar del Plata (13.35, por TV); Brown de Puerto Madryn-Chaco For Ever (15.00); Independiente Rivadavia Mendoza-Temperley (16.00) y Atlético de Rafaela-San Martín de San Juan (19.30).

El lunes se enfrentarán Sacachispas-Almirante Brown (15.00), Defensores de Belgrano "All Boys (19.15, por TV), Quilmes-Deportivo Morón (20.35, por TV) y Nueva Chicago-Estudiantes de Río Cuarto (21.00).

POSICIONES: Belgrano 64 puntos; San Martín (T) 55; Instituto 53; Gimnasia (M) 51; All Boys 50; Estudiantes de Río Cuarto 48; Chaco For Ever y Estudiantes de Buenos Aires 47; Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano y San Martín de San Juan 45; Almagro 44; Deportivo Riestra y Deportivo Madryn 42; Chacarita 40; Dep. Morón, Ferro, Brown (A), Mitre y Dep. Maipú 39; Brown PM 38; Quilmes 37; Almirante Brown 36; Agropecuario, Güemes y Gimnasia (J) 35; Atlanta 34; San Telmo 32; Villa Dálmine 29; Temperley, Alvarado y Flandria 28; Atlético Rafaela y Nueva Chicago 27; Tristán Súarez 26; Sacachispas 25; Santamarina 24