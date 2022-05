Belgrano derrotó a Villa Dálmine y es cómodo líder

El único gol del encuentro, jugado en la cancha de Dálmine en Campana, fue de Ibrahim Hesar, a los 32 minutos del segundo tiempo.

Belgrano alcanzó los 31 puntos y le sacó siete a su escolta, San Martín de Tucumán, que el lunes visitará a Sacachispas.

En otro de los encuentros desarrollados este sábado, Almagro y Estudiantes de Buenos Aires empataron el clásico 1 a 1. Y All Boys se subió al tercer escalón de la tabla, con Brown (A) y Estudiantes (RC), al vencer 1-0 a Flandria en Jáuregui.

Otros resultados de hoy: Deportivo Madryn 3 - Chaco For Ever 2, Deportivo Morón 3 - San Telmo 1, Independiente Rivadavia 2 - Chacarita 3, Gimnasia de Jujuy 0 - Güemes SDE 2, Alvarado 3 - Atlanta 1, Almirante Brown 1 - Deportivo Riestra 1.

El partido entre Instituto de Córdoba y Tristán Suárez fue suspendido a los 19m PT por un corte de energía eléctrica. Se reanudará en fecha a confirmar.

La fecha sigue así:

Lunes: Sacachispas-San Martín de Tucumán (15.05, TyC Sports), Deportivo Maipú-Atlético de Rafaela (16), Mitre-Defensores de Belgrano (16.30), Quilmes-Guillermo Brown (17.05, TyC Sports), Nueva Chicago-Santamarina (19.10) y Temperley-Gimnasia de Mendoza (21.10, TyC Sports).

Martes: Ferro-Brown de Adrogué (21.10, TyC Sports)

POSICIONES: Belgrano 31 puntos; San Martín (T) 24; Chacarita 22; All Boys, Brown (A) y Estudiantes (RC) 21; Deportivo Madryn e Instituto 20; Riestra 19; Gimnasia (M), Chaco For Ever, Estudiantes (BA), Almirante Brown y Almagro 18; Agropecuario, San Martín (SJ) y Brown (PM) 17; Deportivo Maipú, Defensores de Belgrano y Alvarado 16; Deportivo Morón, Independiente Rivadavia y Atlanta 15; Quilmes, Atlético de Rafaela y Nueva Chicago 13; San Telmo 12; Güemes (SDE) y Gimnasia (J) 11; Sacachispas, Mitre (SDE), Flandria y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez, Ferro y Temperley 9; Santamarina 8.