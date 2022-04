Belgrano superó a Riestra y sigue en lo más alto

Los goles del equipo "pirata" fueron obra de Pablo Vegetti y Ulises Sánchez, mientras que Gustavo Fernández había marcado la transitoria igualdad para el equipo de Villa Soldati.

San Martín de Tucumán hizo los deberes y le metió presión al líder Belgrano luego de golear en su visita a Ferro por 4 a 1 y así quedar como único escolta.

Juan Miritello con un doblete, Federico Jourdan y Diego Sosa anotaron los tantos con el que "El Santo" se adjudicó el triunfo, mientras que Enzo Díaz Morales marcó el descuento del "Verde".

Por su parte Deportivo Madryn se aprovechó del flojo Atlanta y lo goleó por 4 a 1 con los tantos de Leonardo Marinucci, Nicolás . Sánchez, Daniel Opazo y José Michelena, mientras que Gonzalo Berterame marcó el descuento.

Otro encuentro lleno de goles fue el que disputaron Flandria y San Telmo en el empate 3 a 3. Los goles para "El canario" fueron obra de Lautaro Gordillo, Franco Tisera y Joaquín Ibáñez, por su parte Jonathan Cañete con un doblete y Gianluca Pugliese anotaron para la visita.

Además en otros duelos, Villa Dálmine-Güemes de Santiago del Estero, Deportivo Morón - San Martín de San Juan y Temperley - Chaco For Ever, igualaron los partidos 0 a 0 y continúan con su andar sinuoso en la segunda categoría del fútbol argentino.

En tanto, Alvarado de Mar del Plata goleó a Ramón Santamarina de Tandil por 3 a 0 con los tantos de Juan Mattía, Iván Molinas y Julián Vitale.

POSICIONES: Belgrano, 28 puntos; San Martín (T), 24; Instituto, 20; Brown de Adrogué, 19; Chacarita, Deportivo Riestra y Deportivo Madryn, 17; Almirante Brown y Guillermo Brown (PM), 16; Chaco For Ever, Deportivo Maipú y Defensores de Belgrano, 15; All Boys, San Martín (SJ), Estudiantes (BA), Atlanta y Estudiantes (Río Cuarto), 14; Agropecuario, Alvarado y Almagro, 13; Atlético Rafaela, Gimnasia y Esgrima (Mza) y Deportivo Morón, 12; Nueva Chicago, Quilmes, Nueva Chicago, Gimnasia (J) e Independiente Rivadavia, 11; Flandria, 10; Sacachispas, Villa Dálmine, San Telmo y Temperley, 9; Ferro, 8; Ramón Santamarina, 7; Tristán Suárez, 6; Atlético Güemes, 5; Mitre de Santiago del Estero, 4.