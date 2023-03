Benedetto, el goleador implacable: "La figura fue el equipo"

Lejos de querer subirse al podio, aunque indiscutidamente fue el hombre de la noche, el delantero remarcó que "la figura fue el equipo" y analizó que hicieron "un gran partido y se vio reflejado en los noventa minutos".

"LA FIGURA FUE EL EQUIPO"



Pipa Benedetto, autor de tres goles, analizó el gran rendimiento de Boca en la final vs. Patronato.



"El centro de Nicolás Figal pagaba 0.50, pero vi el desborde y me metí adentro del área. Pero recalco el partido que hizo todo el equipo, en general", describió el goleador con respecto al primer gol que marcó.

Por último, reconoció que se contuvo para no pelear con los árbitros y que va a implementarlo de ahora en más luego de la suspensión que le cayó. "No quiero saltar más sino me van a agarrar de punto. Estoy aprendiendo a sobrellevar esas cosas con los árbitros... hoy estuve tranquilo. Siempre hablé respetuosamente y espero que siga siendo así"

"Otra vuelta más, somos los más grandes, los únicos", cerró Benedetto. Un mimo para el hincha, que lo coreó durante el partido. Es el verdadero '9', el que necesitaba Boca para volver a gritar campeón.