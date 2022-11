Benedetto y Pillud palpitaron el duelo del Trofeo de Campeones

"Es una final, sabemos que va a ser muy duro y difícil, estamos mentalizados y esperemos que nos llevemos una victoria", expresó el delantero de Boca, quien será suplente. "En lo personal físicamente todos saben que llego al límite, me he esforzado mucho para estar en este partido, quería estar como sea, estoy para jugar unos minutos, me siento bien, el desgarro prácticamente no lo siento", contó el 9.

Luego, valoró este 2022 de Boca: "Fue un año buenísimo en lo personal, lo hemos hablado con mi familia antes de venir a Boca, fue una decisión familiar y siempre lo digo, yo quería volver para lograr esto y se logró más de lo que esperaba quizás. Y en lo grupal el equipo se merecía esto, hubo muchos palos, hace tres meses nos daban todos por muertos y nos mataban por todos lados y nos volvimos a coronar. Fue un año increíble para todos y ojalá que lo terminemos de cerrar con otro título que para el grupo es importantísimo".

Y, por último, Benedetto fue contundente sobre qué equipo fue el mejor del fútbol argentino en 2022: "Ahora se define quién va a ser el mejor del partido, va a ser una final durisíma, pero Boca demostró en todo el campeonato que es el mejor logrando el objetivo principal. Ahora es una final aparte contra un gran rival que juega muy bien, pero no quita todo lo que logramos durante el año".

Por su parte, Pillud expresó: "Estoy con mucha confianza y como soy uno de los más grandes tengo que transmitirle lo mismo a mis compañeros". Y, después, el defensor agregó: "Se hablaron muchas cosas por no haber ganado la Liga, pero el equipo respondió contra Tigre y ahora vamos a hacer un gran partido".

"Nosotros llegamos en las mejores condiciones, fue un golpe anímico importante el de la última fecha, pero en el partido contra Tigre demostramos mucho carácter. Este equipo ha demostrado que se sobrepone y sale adelante de situaciones difíciles, confío plenamente en el grupo, es una nueva oportunidad y me gustaría que nos coronemos para redondear un buen año, porque hicimos un esfuerzo grande", comentó.

Además, Pillud dejó en claro: "Siempre estamos obligados a demostrar lo mejor. Hemos tenido un gran año desde lo futbolístico, pero no se nos dieron los objetivos salvo entrar a la Copa Libertadores, que es muy importante. Es un partido aparte, y nosotros buscaremos seguir jugando bien, ya que ganar es una consecuencia de jugar bien". Y concluyó, ilusionado: "Sería lindo levantar una copa más". El defensor va por su cuarto título en el club.