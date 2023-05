Benjamín Garré confesó que sufrió depresión cuando estuvo en Racing

Garré, que dejó Manchester City para volver al país y vestir la camiseta de la Academia, confesó que debió recurrir al psicólogo y que eso lo ayudó mucho para salir de su situación. "Lloraba constantemente, no me encontraba, estaba muy feliz y a los seis meses no tenía ganas de jugar más, me sentía mal", recordó.

"La decisión de volver al fútbol argentino fue personal, un desafío que tomé en ese momento. En ese momento tuve problemas contractuales con el club también, me ofrecían renovar contrato, pero saliendo del club a lugares que a uno no le convencían. Por eso acepté la propuesta", expresó Garré en diálogo con TNT Sports.

"Diego Milito se comunicó conmigo y con un proyecto muy interesante que era lo que buscaba en ese momento. Tomé la decisión como un desafío, volver a mi país, estar con mi familia y recuperar un poco el tiempo perdido", agregó el atacante de 22 años. Pero, a poco de su vuelta, la pandemia de coronavirus golpeó al fútbol y al resto de las actividades en todo el mundo.

Y fue en ese escenario cuando sufrió algo que nunca antes había vivido: "Empezamos a jugar después de la pandemia, empiezo como titular y fui perdiendo terreno. Parece que está de moda decirlo, pero tuve un pico de depresión donde tuve que recurrir a un psicólogo", contó.

A partir de lo que le sucedió, el ex futbolista que comenzó su trayectoria en Vélez se apoyó en el psicólogo especialista en alto rendimiento Marcelo Roffé para encontrar las herramientas necesarias: "Recurrí a un profesional que me ayudó muchísimo, pude salir de esa etapa donde estuve muy mal".

"Me encontré bien en Huracán, tuve la posibilidad de contar con una confianza y un apoyo que, por ahí, en Racing no encontré, pude volver a desenvolverme mejor y eso hizo que pueda estar acá en Rusia", explicó sobre el que fue su siguiente paso al dejar la Academia y llegar al club de Parque de los Patricios antes de retornar al fútbol europeo.

"Creo que le puede llegar a pasar a cualquier persona. Lo recuerdo constantemente, lo trabajo hasta el día de hoy, no sé si estoy mejor que en ese momento pero sí estoy preparado y, si vuelve a pasar, saber afrontarlo. El objetivo fue salir de esa situación, hoy me siento más capacitado por si en algún momento vuelvo a tener una situación similar", comentó Garré.

En la actualidad, milita en la liga rusa. "Llegué hace cuatro o cinco meses a Rusia y el fútbol es más físico. Como en todo comienzo, se complica un poco el tema del idioma. Tengo compañeros brasileños que hablan español. Mi familia se está adaptando de gran manera. Me han pasado muchas cosas a lo largo de esta larga y corta carrera. He crecido en lo futbolístico y en lo mental. Nunca es tarde para dejar de crecer. Estoy disfrutando de mi fútbol de vuelta", concluyó.