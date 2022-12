¡Bilardo vio a Messi con la Copa del Mundo!

La emocionante foto del Doctor fue aportada por la familia. En la misma se lo ve sentado en el sillón, con dos Virgenes en la mesa y enfrente de la televisión que muestra a Messi besando la Copa, esa misma que tanto valoró a lo largo de su carrera.

"Mire la Copa del Mundo, ¿cómo uno no va a querer esa cosa? ¿Cómo uno no va a querer la Copa del Mundo? ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato por la Copa del Mundo!", expresó con todo Bilardo, quien tiene 84 años y además fue subcampeón en Italia 90.

Scaloni vio la foto de Bilardo y comentó: “¡Qué bueno, qué bueno!. Un adelantado. Él y el Flaco Menotti. Un agradecido, nacimos viéndolo a ellos y no me puedo imaginar estar ahí. Le agradezco que esté viviendo este partido, un momento inolvidable”.

“En la misma mesa (que Bilardo y Menotti) no creo que esté, ellos tienen una carrera y marcaron una época. Hoy me vale que la gente esté contenta”, continuó el oriundo de Pujato, quien ya había celebrado el título de la Copa América 2021 frente a Brasil en el Maracaná y la Finalissima ante Italia en Wembley.

Bilardo padece desde desde mayo de 2018 el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa. En ese momento debió ser internado de urgencia. Desde entonces, se encuentra asistido las 24 horas por un equipo de profesionales. El Doctor recibió hace un tiempo la visita de algunos ex dirigidos en la selección argentina y Ricardo Giusti indicó que “Carlos está ahí, con un estado relativamente bueno. Está en su departamento, acompañado. No es el mismo de antes obviamente, no tiene las ganas de antes, pero dentro de lo que tuvo, una lesión seria en el cerebro, está bien”. Ahora estará feliz, porque la Copa, por la que dijo que "me mato" vuelve a la Argentina.