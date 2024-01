Blanco se hizo la revisión, se define la llegada de Palacios y el nuevo apuntado

Blanco, lateral izquierdo de 24 años, llegó al país en las últimas horas y durante la mañana se hizo la revisión médica, para luego firmar contrato en el xeneize y ponerse a disposición del entrenador Diego Martínez.

El ex Rosario Central arribó proveniente del Elche, de la Segunda División del fútbol español: Boca le compró el 50% del pase en una negociación que incluyó la transferencia de Aaron Molinas a Defensa y Justicia. Christian Bragarnik, reconocido representante de futbolistas, es accionista mayoritario del Elche y colaborador de la dirigencia del Halcón de Varela.

Con la llegada de Blanco, y pese a la lesión de Marcelo Saracchi, quien podría emigrar es Frank Fabra: el colombiano es pretendido por el Portland Timbers de la MLS y por el Galatasaray turco, y más allá de que es el jugador fetiche de Juan Román Riquelme, quien no quiere desprenderse de él, es probable que si llega una oferta que satisfaga al club de La Ribera, el lateral izquierdo emigre en este mercado de pases.

Carlos Palacios habló sobre su posible llegada a Boca

"Hay cláusulas de por medio. Todo puede pasar de un minuto a otro. Como siempre he dicho, que sea lo mejor para todos y en especial para mí. Es muy difícil decirle que no a Boca, es uno de los mayores clubes del mundo. Vamos a esperar a que pase el tiempo y que el tiempo decida. Estoy tranquilo. Siento orgullo de que me busque Boca, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien", dijo el chileno.

A su vez, el atacante de 23 años destacó que se siente "bien, cómodo y querido" en Colo Colo, y que "uno siempre se trata de rodear de eso", pero se rindió a los pies de Riquelme, quien hace algunos días lo elogió. "No lo esperé nunca. Fue muy sorpresivo cuando me empezaron a llegar los mensajes. Había conversado con él, pero no me lo había dicho. Es mi mayor ídolo de chico. Que lo diga una persona así me da mucho orgullo y felicidad", confesó.

Sobre Palacios, el ídolo y actual presidente xeneize había expresado: "Nos parece un buen futbolista, técnicamente es bueno, creemos que juega bien. Nos gusta esos jugadores. Cuando lo enfrentamos por Copa Libertadores en Chile nos complicó mucho. Tuvimos la suerte de terminar ganado, pero ese día jugó bien. Técnicamente es muy bueno, pero la obligación más grande que tenemos es renovarle a los nuestros. No tenemos cupo de extranjeros ahora".

El jugador está a préstamo en el Cacique hasta mitad de año, y el club chileno, dueño del 20% del pase, quiere retenerlo y además extenderle el contrato. Vasco Da Gama, cuyo director deportivo aseguró que "de parte de Boca no nos ha llegado nada", posee el 80% de su ficha y pretende venderlo: tiene una cláusula de rescisión de 5 millones de dólares. Palacios está negociando un nuevo contrato en Colo Colo; para comprarlo, el club argentino deberá ejecutar la cláusula y acordar el vínculo con el futbolista.

Boca, tras los pasos de Ignacio Miramón

Diego Martínez pidió por la llegada de un mediocampista central y el apuntado es el volante de 20 años, que no tiene mucho rodaje en el Lille francés, club al que llegó a mediados del año pasado a cambio de cerca de 7 millones de dólares desde Gimnasia de La Plata, y en donde solo jugó cuatro partidos.

El club francés no descarta cederlo, y Miramón, con pasado en la Selección Argentina Sub 20, tampoco ve con malos ojos salir a sumar rodaje. Sin embargo, la intención de los Dogos es que el préstamo sea a un equipo europeo, por lo que su vuelta a Argentina parece difícil, al menos en este mercado de pases.